Le principe des retrouvailles, c’est de ne pas les manquer. La NBA le sait bien alors après une nuit de RTT, Adam Silver nous offre une ration bien épaisse avec 14 matchs au menu d’un programme qui commence dès 23 heures. Bref, c’est vendredi et la vie est belle !

PAR ICI LE RÉCAP UNIQUEMENT CULINAIRE DE LA SOIRÉE D’HIER

# LE PROGRAMME

23h : Hornets – Wolves (sur beIN Sports 3)

Hornets – Wolves (sur beIN Sports 3) 1h : Magic – Sixers

Magic – Sixers 1h30 : Knicks – Blazers

Knicks – Blazers 2h : Pacers – Nets

Pacers – Nets 2h : Grizzlies – Pelicans

Grizzlies – Pelicans 2h : Spurs – Lakers

Spurs – Lakers 2h : Bucks – Cavaliers (sur beIN Max 4)

Bucks – Cavaliers (sur beIN Max 4) 2h : Celtics – Kings

Celtics – Kings 2h : Heat – Wizards

Heat – Wizards 2h : Rockets – Hawks

Rockets – Hawks 2h : Thunder – Bulls

Thunder – Bulls 3h : Suns – Pistons

Suns – Pistons 4h : Warriors – Jazz

Warriors – Jazz 4h30 : Clippers – Nuggets

# À NE PAS MANQUER

Prenez le deuxième meilleur bilan de toute la NBA et opposez-le au troisième, forcément vous obtenez une tambouille bien généreuse, bien électrique et surtout très alléchante. Cette recette se déroulera du côté de Milwaukee qui reçoit les Cavs sur les coups de 2h du mat. Les troupes de l’Ohio n’ont qu’une défaite de plus que les Bucks, le match de ce soir est donc l’occasion parfaite pour recoller à Giannis et ses daims de compagnie. Milwaukee vient de perdre contre les Bulls, le Freak voudra assurément se rattraper devant son public mais Donovan Mitchell et Darius Garland risque de lui poser deux-trois soucis. Côté absents, pas de Kevin Love, de Caris LeVert et probablement de Lamar Stevens côté Cavs, alors qu’on attend toujours le retour de Khris Middleton à Milwaukee.

Attention, des aménagements tactiques seront nécessaires pour suivre le deuxième choc de la nuit qui commence lui aussi à 2h du matin. Pas de blabla inutile, c’est également une rencontre assez excitante qui s’annonce entre les Grizzlies et les Pelicans. Si la loi de la nature voudrait un règlement de compte cruel et rapide en faveur de l’animal qui ne vole pas, le match de ce soir sera probablement plus disputé. Une victoire permettrait à Ja Morant et ses sbires de rejoindre New Orleans dans les hauteurs d’un Far West très serré. Pour ce qui est de la forme actuelle, avantage à Zion Williamson et ses volatiles qui restent sur deux victoires de suite alors que Memphis vient de perdre ses deux dernières rencontres. La confrontation sera l’occasion de voir deux outsiders et le spectacle risque d’être au rendez-vous vu les avions présents dans chaque roster.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Les Wolves peuvent viser une sixième victoire de suite à Charlotte. Oui, six !

Markelle Fultz retrouve les Sixers… non, on plaisante, mais bon, tout ça pour dire que les Sixers (en tout cas ceux qui ne sont pas à l’infirmerie) se déplacent à Orlando.

Nouvelle occasion pour les fans des Knicks de balancer des mots doux à Tom Thibodeau, cette fois, ce sera contre les Blazers.

Les Pacers sont étonnants et le duo Haliburton – Mathurin va se mesurer aux Nets pour un petit match sympathique.

Anthony Davis qui poursuit sa moisson dans la raquette des Spurs ? Fort Alamo probable.

probable. Un cador de NBA se déplace au TD Garden. Oui, les Kings vont tenter de battre les Celtics.

Prenez le dernier match de Miami et le dernier match de Washington et vous obtiendrez la confrontation de ce soir. Heat – Wizards du coup.

Les Hawks s’attaquent à la base spatiale texane. L’occasion de zieuter un petit duel Trae Young vs Jalen Green.

Le candidat MVP préféré de Mike Malone accueille dans l’Oklahoma des Bulls qui retrouvent de la confiance après une victoire à Milwaukee.

Detroit qui ruine la soirée des parieurs en battant les Suns… non, on plaisante, mais imaginez quand même.

Si le Jazz commence à se poser des questions en coulisse, il faudra aussi plancher sur un plan contre Stephen Curry pour ce soir. C’est tout aussi complexe.

Clippers – Nuggets avait le potentiel pour être le moment fort de la nuit, sauf que l’on ne sait jamais qui se pointera sur le parquet. Pour Paul George et Kawhi Leonard, c’est déjà cuit.

La fièvre NBA du vendredi soir est belle et bien de retour avec 14 matchs au programme. Des chocs aux quatre coins du pays et de sacrés artistes en piste, on devrait se régaler alors rendez-vous dès 23h pour le début des hostilités.