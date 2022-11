C’est tout nouveau et donc bien frais, c’est le récap de la journée made in TrashTalk. Certains aiment bien choper les news une à une, d’autres préfèrent avoir le gros papelard qui résume tout, ainsi vous trouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Outre les Hawks et les Bucks, une nouvelle équipe semble être sur le dossier Jae Crowder : les Warriors. L’expérience de Crowder et son côté 3&D pourraient effectivement faire du bien aux champions en titre, qui souffrent derrière leur cinq majeur cette saison. (Source Bleacher Report)

Selon le New York Post, Yuta Watanabe va rater le reste du road-trip des Nets, à savoir minimum le prochain match face aux Pacers ce vendredi. La raison ? Une contracture aux ischio-jambiers. Voilà qui tombe mal pour le nouveau sniper de Brooklyn.

Au tour de C.J. McCollum d’entrer dans le protocole sanitaire de la NBA. Les Pelicans vont devoir faire sans lui pour le match de ce soir contre les Grizzlies, et probablement pour les autres matchs à venir. (Source The Athletic)

