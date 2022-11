Révélation de la fin de saison des Pelicans l’an passé, le meneur sophomore Jose Alvarado a franchi un cap supplémentaire en ce début de saison. L’une des raisons de son ascension ? Un certain Tony Parker, avec qui le Portoricain a travaillé durant l’été.

Réputé avant tout pour son côté fouine en défense et l’énorme énergie qu’il amène en sortie de banc, Jose Alvarado montre en ce début de saison qu’il peut également assumer des vraies responsabilités de meneur, tout en se transformant en une menace extérieure respectable. Ses stats sur les 20 premiers matchs de la campagne 2022-23 ? 8,3 points de moyenne, 3,3 passes décisives, le tout à 48% au tir dont 36,5% de loin et 75% aux lancers-francs en quasiment 20 minutes de jeu. Des chiffres très honnêtes pour un meneur backup, et qui sont en hausse dans toutes les catégories par rapport à sa campagne rookie. Bref Jose Alvarado progresse, développe son jeu, et gagne en assurance au sein d’une équipe des Pelicans hyper ambitieuse après le gros run en fin de saison dernière. Et quelque part, cela est lié au meilleur joueur de l’histoire du basket français : Tony Parker.

Cet été, TP et Alvarado ont effectivement partagé quelques séances d’entraînement. Pour un joueur non drafté comme Jose qui a dû passer par la case G League avant de se faire une place chez les Pels, forcément ça fait un truc de s’entraîner avec un sextuple All-Star possédant quatre bagues de champion aux doigts et un titre de MVP des Finales sur le CV. Au menu ? Travail spécifique pour développer son floater (le signature move de Tony) au milieu de ses qualités de vitesse et de vivacité, mais aussi de vraies discussions entre meneurs de jeu.

« Il est l’un des meilleurs meneurs de l’histoire. L’entendre parler et savoir qu’on voit le jeu de la même manière, cela m’a permis d’être beaucoup plus à l’aise avec qui je suis. C’était du genre, ‘OK, tu penses vraiment le jeu comme un bon meneur. Aie confiance en toi’. Cela compte vraiment beaucoup. Au fond de moi je le savais déjà, mais à travers cette expérience j’ai compris que j’étais fait pour ce poste. » – Jose Alvarado, via The Athletic

Quand vous avez Tony Parker qui vous dit que vous possédez toutes les qualités pour assurer à la mène, logiquement votre niveau de confiance se retrouve tout d’un coup boosté. Et ça se voit aujourd’hui sur les parquets. En plus de sa production en hausse, Jose Alvarado s’est plusieurs fois montré décisif dans le money time, lui qui reçoit de plus en plus de responsabilités en fin de match. Récemment on l’a vu également lâcher un « trop petit » à l’un des meilleurs meneurs NBA Ja Morant après avoir scoré sur lui, preuve qu’il est prêt à regarder n’importe qui dans les yeux.

Clutch, confiant, ambitieux, Jose Alvarado partage plusieurs caractéristiques avec le Tony Parker de l’époque, et désormais il a pour objectif de monter aussi haut que le Frenchie, c’est-à-dire de se transformer tout simplement en l’un des meilleurs meneurs de la NBA. Fantasme ou vraie possibilité ? Le Portoricain opte évidemment pour la deuxième option.

« Certaines personnes pensent que je suis fou, d’autres non. Je veux être au Rising Stars Challenge. Je veux être dans la discussion pour la All-Defensive Team et ce genre de choses. Je veux être l’un des meilleurs meneurs de la ligue. Même si ça n’arrive pas cette année, je veux que les gens sachent que je suis l’un des gars qu’il faut mettre dans cette catégorie. J’ai ces objectifs devant moi et j’essaye toujours de les atteindre. C’est ce qui me pousse à avancer. »

___

Source texte : The Athletic