Out depuis le 7 novembre dernier à cause d’un bobo à la cheville, Paolo Banchero est sur le point de revenir. La pépite du Magic se prépare effectivement à affronter les Sixers ce vendredi, avec l’objectif de repartir là où il s’était arrêté.

Il s’était arrêté sur deux performances à minimum 30 points, symbolique d’un début de saison exceptionnel pour un rookie : 11 matchs joués, 23,5 pions de moyenne, 8,3 rebonds, 3,6 passes, le tout à 46% de réussite au tir. Des chiffres très très sérieux qui ont même permis au premier choix de la dernière Draft de dépoussiérer les livres d’histoire.

Sauf que voilà, il y a eu ce pépin à la cheville gauche synonyme de séjour prolongé à l’infirmerie : sept matchs ratés à la suite, on appelle ça un vrai coup d’arrêt. Et si le Magic ne s’est pas trop mal débrouillé sans lui avec trois victoires dans le lot (à savoir une de plus qu’avec Banchero sur le terrain), on imagine que Paolo a désormais des fourmis dans les jambes. D’autant plus que dans le même temps un certain Bennedict Mathurin a enchaîné les grosses perfs en sortie de banc à Indiana et que Jaden Ivey préchauffe assez sérieusement avec les Pistons. Autant dire que dans la course au Rookie de l’Année, ça ne se fait pas trop de cadeaux en ce début de saison.

Si la santé passe bien sûr avant tout, Paolo Banchero voudra rapidement remettre les pendules à l’heure dans ce duel à distance avec Mathurin et un degré moindre Jaden Ivey. Pour le match de ce soir contre les Sixers, son nom ne se retrouve pas sur l’injury report, ce qui signifie que son retour est imminent après avoir retrouvé l’entraînement mercredi. L’occasion de lâcher tout de suite une grosse perf histoire d’envoyer un message à ses concurrents ?

Magic – Sixers, c’est cette nuit à 1h du matin et ce sera donc l’occasion de revoir Mister Banchero en tenue. Il aura sans doute besoin d’un peu de temps pour retrouver le rythme qui était le sien avant sa blessure, mais clairement on a hâte de le revoir vu ce qu’il a déjà pu nous proposer jusqu’ici.