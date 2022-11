Malgré un Kawhi Leonard qui peine à quitter l’infirmerie, les Clippers s’en sortent pas trop mal en bricolant à droite à gauche. Mais le front office de Lawrence Frank ne compte pas en rester là. La nouvelle cible ? Un pivot à mettre derrière Ivica Zubac.

Deux salles, deux ambiances à Los Angeles. Si côté Lakers, on attend apparemment le déluge pour bouger le petit doigt, chez Paul George et ses potes, ça s’active en coulisses pour renforcer un effectif déjà ultra compétitif si tant est qu’il soit un jour au complet.

Et les Clippers semblent aujourd’hui porter leur intérêt sur le poste 5, qui nécessite selon eux un renfort. Si Myles Turner et Jakob Poetl ne peuvent pas passer 24h sans être évoqués dans une rumeur de trade, d’autres profils sont également recherchés du côté de L.A. selon Jake Fischer de Yahoo Sports. La priorité ? Trouver un intérieur capable de switcher plus facilement sur les écrans qu’Ivica Zubac, le pivot titulaire.

Here all of Luka Doncic’s made field goals from his career-high 51-point performance against the LA Clippers. It’s probably safe to say a switch from Ivica Zubac is his favorite matchup at this point. pic.twitter.com/rMXNJAthTc

— Grant Afseth (@GrantAfseth) February 11, 2022