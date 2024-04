Focus : la reconstruction exceptionnelle du Thunder ! // Allez, café

Comment débuter sa journée de la meilleure des manières ? Avec un bon café. Comment déguster au mieux ce dit café ? En se branchant sur la chaine préférée de ton joueur préféré, surtout s’il joue au Thunder. Allez, café !

Une fois n’est pas coutume, ce soir on dissèque, on analyse, en profondeur. Et on parle du… Thunder, le projet le plus en vogue de NBA. Partis de rien ou presque, à 25 victoires la saison il y a de ça trois ans, la franchise d’OKC avait rapatrié Chris Paul en 2019 pour former un tout jeune meneur, Shai Gilgeous-Alexander. Après deux ans de Process, le petiot est aujourd’hui Top 2 MVP, et le Thunder est… leader à l’Ouest, grâce à un Big Three composé de gamins incroyables et à un roster ficelé de main de maître par Sam Presti et Mark Daigneault. Est-ce que ça tiendra en Playoffs ? On verra bien, mais au 2 avril la saison est, déjà, réussie, et il faudra compter avec le Thunder dans les prochaines années, compter avec le Thunder parmi les favoris à la bague, douze ans après la seule finale NBA de l’histoire de la franchise… Allez, café !