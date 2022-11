Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Entre la NBA et la Coupe du Monde de foot, on squatte beaucoup le canapé en ce moment et ce n’est encore pas cette semaine que ça va se calmer. On aura droit à de gros duels de la Conférence Est pour bien finir le mois de novembre. Sixers – Hawks et Raptors – Cavs le lundi, Cavs – Sixers et la rivalité mythique entre Boston et Miami le mercredi. Vendredi, Giannis Antetokounmpo accueillera le King. On ne sait plus trop à qui appartient la couronne, mais cette match-up symbolise quand même la transmission de pouvoir d’une génération à une autre. Mais la bonne nouvelle de la semaine, c’est que l’on aura droit de s’extasier devant Magic Luka en visite à New York. Le Slovène est en feu et on attend de lui une nouvelle perf historique au Madison Square Garden, surtout un samedi à 18h30. Cet horaire, c’est un peu un cadeau de Noël avant l’heure…

Dans la nuit du lundi 28 novembre

Philadelphie Sixers – Atlanta Hawks à 1h (beIN 3)

Toronto Raptors – Cleveland Cavaliers à 1h30 (beIN 4)

Dans la nuit du mardi 29 novembre

Dallas Mavericks – Golden State Warriors à 1h30 (beIN 3)

Dans la nuit du mercredi 30 novembre

Cleveland Cavaliers – Philadelphie 76ers à 1h (beIN 4)

Boston Celtics – Miami Heat à 1h30 (beIN 3)

Sacramento Kings – Indiana Pacers à 4h (beIN 4)

Dans la nuit du jeudi 1er décembre

Detroit Pistons – Dallas Mavericks à 4h (beIN 3)

Dans la nuit du vendredi 2 décembre

Milwaukee Bucks – Los Angeles Lakers à 1h (beIN 3)

Memphis Grizzlies – Philadelphie Sixers à 2h (beIN 4)

Dans la nuit du samedi 3 décembre

New York Knicks – Dallas Mavericks à 18h30 (beIN 3)

Minnesota Timberwolves – Oklahoma City Thunder à 2h (beIN 4)

Dans la nuit du dimanche 4 décembre

New Orleans Pelicans – Denver Nuggets à 21h30 (beIN 4)

New York Knicks – Cleveland Cavaliers à 0h (beIN 5)