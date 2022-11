Pascal Siakam va faire son retour avec les Raptors. L’adducteur du Camerounais ne fait plus des siennes et Spicy P pourrait même jouer… dès ce soir face à Cleveland. Sa blessure au début du mois avait stoppé un début de saison calibre MVP.

Début de semaine plutôt agréable pour la communauté Raptors. Après une victoire face aux Mavs ce week-end, les Dinos ont donc revu Pascal Siakam à l’entraînement. Le Camerounais est totalement remis de sa blessure à l’adducteur contracté à Dallas le 4 novembre dernier. La toupie est listée en day-to-day, et la Scotiabank Arena pourrait bien voir son héros en action dès cette nuit pour la réception des Cavs.

Très bonne nouvelle s’il en est, car Jurassic World avait pu observer un Pascalou vraiment en forme sur le début de saison. En neuf rencontres – 5 victoires et 4 défaites -, le bougre balançait des moyennes épicées avec 24,8 pions, 9,3 rebonds et 7,7 assists par match. Un apport forcément non négligeable, un apport de MVP n’ayons pas peur des mots, qui quitte enfin les bancs de l’infirmerie comme l’a annoncé le joueur dans une vidéo.

His plan is always better than mine ❤️🙏🏾#doingitforyou🙏🏾 pic.twitter.com/02mIw8g3lo — pascal siakam (@pskills43) November 27, 2022

« Absent duration : November 4 – November 28″, on voit clairement pas l’avenir mais pour le coup, on veut bien miser sur un retour proche. Sans Pascal Siakam, les Raptors ont limité la casse avec 5 succès et 5 revers. Depuis le début de la saison, Toronto jongle d’ailleurs entre les blessures et les absences de ses Dinosaures majeurs avec Fred VanVleet, Gary Trent Jr., Precious Achiuwa, Otto Porter Jr. ou encore Scottie Barnes, lequel devrait aussi revenir aux affaires prochainement.

OG Anunoby peut souffler, le Roi du Nord revient protéger la demeure des Raptors. Vu les derniers matchs du Britannique, leur duo risque de causer pas mal de maux de tête aux défenses qui affronteront les Raptors dans les prochains joueurs. Le menu est d’ailleurs coriace avec les Cavs, les Pelicans, les Nets et les Celtics sur les cinq prochains matchs. Attention, retard à l’allumage interdit pour Spicy P.