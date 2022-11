C’est le genre de nouvelle qu’on aime pas lire, encore plus quand on est posé un dimanche. Blessé sur une glissade lors du match entre Raptors et Mavs à Dallas ce vendredi soir, Pascal Siakam a appris qu’il ne pourrait pas jouer avant 15 jours minimum : sacrée tuile pour les Raptors.

Spicy P, il faudra faire sans lui.

Auteur d’un merveilleux début de saison avec sa tunique de toujours, celle de Toronto, le patron de la franchise canadienne a en effet été victime d’une blessure à l’adducteur droit, qui devra lui imposer deux semaines de repos minimum. L’incollable Adrian Wojnarowski (ESPN) est arrivé avec les dernières nouvelles ce dimanche, les Raptors réévalueront leur homme au bandeau préféré à l’approche de Thanksgiving.

Toronto will re-evaluate Pascal Siakam in two weeks after being diagnosed with a right adductor strain. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 6, 2022

Que dire, si ce n’est que Nick Nurse va devoir faire sans son meilleur joueur sur ce début de saison ?

Près de 25 points, 9 rebonds et 8 passes de moyenne, magnifique au scoring comme à la création, d’une intensité folle des deux côtés du terrain, Siakam est le patron de Toronto et il faudra justement que d’autres garçons retroussent leurs manches pour contribuer en son absence. On pense évidemment à Scottie Barnes, dont le début de saison est solide sans émerveiller la planète basket, on pense aussi à Precious Achiuwa, Thaddeus Young et Chris Boucher, sans oublier Christian Koloko, OG Anunoby et Khem Birch.

Vous allez nous dire, autant mentionner tout le secteur intérieur des Raptors ? Yep, même Juancho Hernangomez l’athlète préféré des Français.

Toronto (5 victoires, 4 défaites) affronte deux fois Chicago cette semaine, et ira notamment à OKC avant de recevoir le Heat dans 10 jours.

Source : ESPN