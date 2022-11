Il est coutume de dire qu’il n’est jamais bon de se remettre avec un(e) ex. Deux choses pour commencer. 1) Cette théorie ne s’applique pas à LeBron James et 2) ça n’empêche pas de repasser le/la voir de temps en temps, la preuve en images avec Seth Curry.

La meilleure marque au scoring de Seth Curry sous le maillot des Nets avant le match d’hier soir ?

27 points en mars dernier, face aux… Blazers.

En effet, Seth Curry semble en avoir après son ex puisqu’il a donc réitéré la performance cette nuit, jouant à merveille le rôle de lieutenant offensif de Kevin Durant dans la victoire des Nets face à Portland, lui qui peine à retrouvé son rythme de croisière (10 points par match cette saison). Les stats du petit frère de son grand frère ? 29 points à 11/15 au tir dont 7/10 du parking, 3 rebonds, 1 passe et 1 steal, en sortant du banc, au calme.

En feu total, le sniper avait la main chaude et les Nets en ont donc profité, tout comme ils ont profité de la mauvaise passe actuelle des Blazers. Un bilan de 10-4 il y a quinze jours, les fastes de la première place à l’Ouest, de belles photos en postgame parce que les game winners c’est rigolo, puis badaboum, Damian Lillard ne va pas vraiment mieux et Rip City reste depuis sur une série de cinq défaites en six matchs. Pas la catastrophe industrielle non plus mais disons que l’absence du patron se fait ressentir, et cette nuit c’est donc un ancien de la maison qui est venu rajouter un peu d’huile sur le feu de cette fin de mois de novembre.

Un match qui avait lieu hier à 21h et que vous n’avez pas regardé car vous avez préféré le foot, on devrait vous en coller une pour la peine mais comme on ne prône pas la violence on va plutôt vous mettre les highlights de Seth juste ci-dessus. Dîtes pas merci, c’est dans notre nature de faire plaisir aux gens.