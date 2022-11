Face à des Knicks combattifs, notamment menés par un Jalen Brunson en feu, les Grizzlies ont pu quitter New York sans vivre de cauchemar. Merci qui ? Merci le groupe, mais évidemment son leader qui a mené la calèche à bon port dans le money-time : Ja Morant en triple-double, victoire 127 à 123.

La soirée aurait pu nettement moins bien se terminer pour Memphis.

Peu inquiétés sur la majeure partie de la rencontre, les hommes de Taylor Jenkins abordaient leur dernier quart-temps assez sereinement, pensant que Tom Thibodeau ne trouverait aucune solution. Et ils n’avaient pas tort d’ailleurs. L’entraîneur des Knicks aurait pu dessiner la Joconde qu’on aurait bien rigolé tous ensemble, mais c’est Jalen Brunson qui venait à l’aide de son coach pour faire vibrer le Madison Square Garden. Scorant 17 de ses 30 points dans le money-time, Brunson hissait New York sur ses belles épaules et Cam Reddish y allait de son shoot à trois-points pour faire passer les Knicks devant.

4 minutes à jouer, 112-111 New York. Folie dans la salle.

La suite ? You know, 12.

Le numéro 12 va faire régner sa loi, tout en variété et en finesse. Bien couvert par des Knicks repliés collectivement, Ja Morant va alors passer en mode All-Star et laisser les caviars pour le mode semi-agressif semi-subtil. On vous laisse apprécier les actions du monstro, sur ces 4 dernières minutes de jeu :

Un floater par-dessus la défense

Un petit tir à mi-distance

Un décalage pour Dillon Brooks à trois-points

Deux lancers francs

Un rebond offensif et putback hasardeux

Un autre lancer

7 points, 1 passe et 2 rebonds ? On appelle ça fermer la boutique dans le jargon.

Ja Morant is even more absurd in slow motion 🌀 pic.twitter.com/iOB7WLmeOB — NBA on ESPN (@ESPNNBA) November 28, 2022

Sans être ultra-spectaculaire sur ce finish, en ayant tout de même régalé précédemment avec des up and under de zinzin et de la passe décisive d’une belle douceur, Ja va tout simplement assurer le principal. La victoire des Grizzlies, l’échappée du Madison sans finir dans les mains brûlantes de Jalen Brunson, et un nouveau succès après le match gagné ce weekend face aux Pelicans. La très bonne nouvelle pour Memphis ? C’est qu’en l’absence de Desmond Bane, ce bon Morant a décidé d’agresser l’arceau et les chiffres le traduisent bien : 11, 10, 15, 10 puis 11 lancers tentés sur les 5 derniers matchs, c’est le signe d’un leader qui va dans les tranchées. De quoi, on l’espère, nous assurer une nouvelle perf quatre étoiles ce mercredi soir.

Prochain match chez les Wolves ? Des retrouvailles brûlantes après le tour de Playoffs de la saison dernière. Si Ja et sa bande jouent aussi sereinement, ce n’est pas la méforme du Minnesota qui devrait les inquiéter. La remontée dans la course au MVP, c’est maintenant pour Jaskii.