En visite chez les Bucks ce dimanche, les Mavs ont vécu une longue soirée ponctuée par une nouvelle défaite (124-115). Aussi logique soit-elle, cette dernière défaite représente la 5ème sur les 6 derniers matchs de Dallas. Et malheureusement pour nos amis les Texans, ce n’est pas le calendrier qui va bientôt les aider…

Perdre à Milwaukee, ça arrive à beaucoup de monde.

Et rendons à César ce qui lui appartient, les Bucks ont une nouvelle fois déroulé devant leur public. Malgré les problèmes de fautes de Giannis, malgré le même thème pour Brook Lopez, et malgré la belle réussite des visiteurs à trois-points cette nuit (41%), les hommes de Mike Budenholzer ont trouvé les solutions pour écarter les Mavs sans trop de problèmes. La première période complètement folle de Grayson Allen aura bien aidé (7/7 à trois-points), avant que Giannis et Lopez prennent le relais justement, accompagnés par Jevon Carter et Bobby Portis. Quand vous avez les cadres de Milwaukee qui vous envoient des vagues de run en pleine gueule, ça fait mal et c’est difficile à contourner.

En ce sens, Dallas n’est pas une incroyable exception. Quand tu vas chez les Bucks cette saison, tu manges et tu la fermes.

Le problème ne réside pas là. Il ne réside pas non plus dans une chute d’intensité, en ayant joué la veille à Toronto.

Non, le problème c’est qu’il y a comme un sentiment d’alerte à Dallas, après cette récente suite de défaites.

Et dans le fait, aussi, que les excuses commencent à manquer au bout de 6 semaines de jeu.

Quand vous vous faites secouer par les Rockets, on dit que c’est les jeunes d’en face qui se réveillent. Quand vous vous faites malmener par l’équipe C de Denver qui vient vous terminer chez vous sans Jokic et compagnie, on dit que c’est le fait d’avoir certainement pris l’adversaire de haut. Quand Boston puis Milwaukee vous font la misère sur des séquences entières, qui vont bien au-delà du score final et donnent un sentiment d’impuissance, on dit que ces équipes sont en feu.

Et avant ça ? On a dit que le Thunder a eu de la chance avec un Isaiah Joe possédé, ou que Kyle Kuzma était sur une autre planète, ou qu’il fallait donner du crédit à OG Anunoby pour sa défense. Et oui, toutes ces choses sont vraies. Mais en s’accumulant, elles créent une sorte de mécanisme de mise dans un corner par soi-même, et qui ajoutent de la pression à chaque match suivant. Que va-t-il se passer en déplacement à New York et Detroit prochainement, si un match est perdu ? On dira que c’est la faute de la météo ? D’un no-name qui a pris feu ?

Les 6 derniers matchs des Mavs : Rockets ❌

Nuggets ✅

Nuggets ❌

Celtics ❌

Raptors ❌

Bucks ❌ Les 6 prochains matchs des Mavs : Face aux Warriors

Chez les Pistons

Chez les Knicks

Face aux Suns

Chez les Nuggets

Face aux Bucks — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 28, 2022

Comble de la soirée, pendant ce temps-là à New York c’est Jalen Brunson qui mettait les Knicks sur ses épaules et permettait à toute une ville d’y croire. Deux équipes, deux contrées différentes et pourtant un passé commun, on ne pouvait s’empêcher de repenser à JB aux côtés de Doncic. À peine deux mois de compétition qu’on revient déjà sur une perte estivale, ce n’est clairement pas le genre de chose qu’on veut voir chez un finaliste de conférence en titre.

Et alors quand vous commencez à avoir une grosse partie de la fanbase qui sort ses armes pour viser l’entraîneur ? Là aussi, il n’y a pas de quoi dormir tranquille sur ses deux oreilles. Bref, on peut prendre le problème de n’importe quel côté, les prises sont nombreuses et les maux de crâne qui vont avec également. Ces Mavs semblent en manque de cohésion, de confiance et de réussite, tentant de trouver davantage de raisons que des solutions. Il y a un peu moins d’un an, le nouveau management avait appuyé sur le gros bouton rouge en transférant Kristaps Porzingis. Ce qui avait plutôt bien tourné d’ailleurs. Mais que va nous réserver Nico Harrison, si Jason Kidd n’arrive pas à trouver de solution pérenne prochainement ?

Affronter des équipes chaudes sur une session de deux semaines, ça arrive. Mais ne tournons pas autour du pot : cette équipe de Dallas ne nous rassure pas. Et à l’aube d’un déplacement à Golden State ? On en revient à la même preview, again and again. On espère un match stratosphérique de Luka Doncic, pour que ces Mavs tiennent dans la rencontre. Fatigant.