Pas de Luka Doncic, pas de Kyrie Irving ? Pas de problème pour les Mavs, qui l’emportent sur le terrain du Jazz grâce à leurs jeunes : Jaden Hardy et Josh Green.

On a tellement tendance à parler des skills du nouveau backcourt de Dallas qu’on a tendance à oublier qu’il y a d’autres guards qui ont du talent plein les mains du côté de l’American Airlines Center. Luka Doncic toujours blessé, Kyrie Irving à peine officialisé et pas encore disponible, c’était donc aux lieutenants de faire le boulot cette nuit à Utah. Une mission loin d’être évidente quand on connaît la dépendance de Dallas aux exploits de Doncic. La preuve : sur les sept matchs disputés sans Luka Doncic cette saison, les Mavs n’en avaient gagné aucun !

C’est désormais chose faite grâce à une belle performance collective et surtout les travaux de deux jeunes aux dents bien longues. On commence avec Josh Green. L’un des chouchous du public de Dallas continue sa montée en puissance avec 29 points à 10/17 au shoot et un différentiel de +39 ! Sans aucun doute le grand bonhomme de ce match, même si son compère Jaden Hardy n’a pas été moins impressionnant avec lui aussi 29 points (son record en carrière) dont 14 dans le money time pour aller valider une solide victoire. Deux jeunes qui ont du talent plein les mains et une bonne dose de confiance pour aller avec. Pour les chaperonner, on retrouve “l’ancien” Dwight Powell, qui fait le taf dans la raquette avec un beau double-double et Dallas l’emporte avec sérieux à Utah, reprenant au passage la cinquième place aux Suns grâce aux confrontations directes.

Jaden Hardy and Josh Green showed out in the Mavs W. Hardy: 29 PTS, 4 REB, 4 AST, 4 3PM

Green: 29 PTS, 6 REB, 3 3PM pic.twitter.com/gNj3ZrxYDp — NBA (@NBA) February 7, 2023

En attendant le retour de Luka Doncic et les premiers pas de Kyrie Irving sous le maillot texan, la jeunesse de Dallas se fait plaisir et prouve qu’il faudra compter sur elle pour la suite. De bon augure pour les ambitions printanières des Mavs.