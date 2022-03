On prend les mêmes et on recommence. Début minuit, fin aux alentours de six heures du tamtam, sept matchs, quatorze équipes, cinq cafés et des courses à la Lottery ou aux Playoffs qui n’ont jamais été aussi folles. Alors qu’est-ce qu’on regarde ? Un peu de tout, évidemment.

# LE PROGRAMME DU VENDREDI 25 MARS

0h : Hornets – Jazz (en direct sur BeIN 4)

Hornets – Jazz 0h : Pistons – Wizards

Pistons – Wizards 0h30 : Hawks – Warriors

Hawks – Warriors 1h : Heat – Knicks (en direct sur BeIN Sports 1)

Heat – Knicks 1h : Wolves – Mavericks

Wolves – Mavericks 3h : Blazers – Rockets

Blazers – Rockets 3h30 : Clippers – Sixers

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Wolves – Mavericks : si vous avez vu en direct la première manche lundi soir, vous serez forcément devant l’Acte II cette nuit. Luka Doncic s’est reposé face à Houston et sera de retour pour retrouver son bestie Pat Beverley, avec qui il s’était livré à une lutte intense. Lutte à l’issue de laquelle Lulu s’était avoué vaincu individuellement mais vainqueur collectivement puisque les Mavs avaient finalement tapé Minnesota malgré un gros run des Wolves au troisième quart. Dallas vise ouvertement le Top 4 et veut par la même occasion distancer son adversaire du soir, les Loups aimeraient si possible éviter le play-in tournament et la défaite des Nuggets hier soir leur donnera peut-être des idées, bref les enjeux sont multiples pour ce choc de la nuit. Alors rendez-vous à 1h pétante.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT