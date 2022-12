Qui dit premier samedi du mois de décembre dit forcément marché de Noël, vin chaud et tout le tralala habituel. Mais aujourd’hui, la NBA nous offre une très belle excuse de ne pas aller se les geler pour cuver ce nectar réchauffé. À la place, on se pose tranquillement devant le programme de sept matchs qui commence dès 18h30 !

PAR ICI LE RÉCAP DE LA SOIRÉE D’HIER

# LE PROGRAMME

18h30 : Knicks – Mavericks (sur beIN Sports 3)

Knicks – Mavericks (sur beIN Sports 3) 22h : Clippers – Kings

Clippers – Kings 0h : Hornets – Bucks

Hornets – Bucks 2h : Raptors – Magic

Raptors – Magic 2h : Wolves – Thunder (sur beIN Max 4)

Wolves – Thunder (sur beIN Max 4) 2h30 : Warriors – Rockets

Warriors – Rockets 3h : Jazz – Blazers

# À NE PAS MANQUER

Un match NBA en direct du Madison Square Garden dès 18h30, qui serait assez fou pour rater ça ? Personne, surtout quand on voit le casting qui montera sur les planches. En tête d’affiche, Luka Doncic forcément. On présente plus ce diable slovène qui tartine tous les soirs ses adversaires avec 33,6 points, 8,7 rebonds et 8,7 offrandes. Le meilleur marqueur NBA arrive donc au MSG et ne faites pas les innocents, vous voyez très bien ce qu’on veut dire. Dans cette salle mythique, la plupart des joueurs veulent cartonner, et vu qu’il doit marquer tous les points de son équipe pour gagner, on peut vite se retrouver avec un Luka à 50 pions. Le risque s’aggrave pour les Knicks quand on regarde une défense qui n’est pas loin d’être l’une des pires du pays. La « muraille » encaisse 116,2 pions par match et pointe au 23ème rang du ranking défensif. Pour ne pas se faire humilier par Luka Doncic à la maison et s’il veut garder sa place, Tom Thibodeau va devoir trouver du barbelé assez rapidement. Attention, tout n’est pas rose non plus du côté de Dallas où l’arbre de Ljubljana cache la forêt. Cela donne donc une rencontre à enjeux dès 18h30 entre deux équipes qui doivent se relancer, et on ne doute pas non plus que Jalen Brunson voudra accueillir ses anciens coéquipiers de la meilleure des manières.

Révélations du début de saison à l’Ouest, les Blazers et le Jazz commencent aujourd’hui à rentrer dans le rang. Les musicos ont perdu six des dix derniers matchs, mais ils se sont relancés grâce à deux victoires consécutives. Lauri Markannen et ses potes sont clairement capables de battre n’importe qui et ils se verraient bien jouer les trouble-fêtes le plus longtemps possible. La situation est à peu près similaire pour les Blazers qui ont mordu la poussière huit fois sur les dix dernières rencontres. Mais les horlogers continuent de chasser la moindre petite victoire qui sera bien utile quand Damian Lillard reviendra aux affaires. Sans Nassir Little et un paquet de soldats, Portland se déplace donc dans l’Utah pour tenter de ramener quelque chose. Les deux équipes sont joueuses et le duel Lauri Markannen – Jerami Grant mérite amplement le détour pour terminer la nuit en beauté. Rendez-vous à 3h pour le début du concert.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Si Kawhi Leonard et Paul George jouent ce match, alors on devrait se régaler dans ce derby, sinon les Kings lutteront juste contre Reggie Jackson, Ivica Zubac et notre Nicolas Batum national.

Les Bucks ont perdu à domicile contre les Lakers, Giannis et ses sbires sont sans doute fâchés et les Hornets payeront pour ça.

Le Magic risque de s’enrhumer à Toronto où Paolo Banchero va s’embrouiller avec Pascal Siakam, « Mama Mia, pourquoi tu mets toutes ces épices dans tes spaghettis ».

Sans Karl-Anthony Towns, les Wolves acceuillent le Thunder pour repasser en positif. On ne vous fait pas un dessin, ou alors peut-être un de Rudy Gobert qui prépare son chantier aux commandes d’un bulldozer.

Stephen Curry face à Jalen Green, on connaît tous le résultat, mais on clique quand même.

Sept matchs NBA pour lutter contre le froid et passer une belle soirée au coin de la cheminée. Attention à bien prévoir les bûches à l’avance pour ne pas rater les premières secondes de la boucherie de Luka Doncic au Madison Square Garden. Premières flammes dès 18h30 !