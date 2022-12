Jalen Brunson, excellent aux côtés de Luka Doncic la saison dernière, va accueillir ce soir ses anciens coéquipiers de Dallas au Garden. Si la confrontation entre New-Yorkais et Texans devrait être tout ce qu’il y a de plus sérieux, on attend surtout avec impatience l’accolade entre le meneur des Knicks et son Slovène préféré.

Ce soir, à 18h30 heure française, Knicks et Mavericks s’affronteront dans la Big Apple. Un match qui paraîtrait presque anodin si le contexte n’était pas là. Mais avec la présence de l’ancien lieutenant de Luka Doncic à la mène des Knicks, tout est différent. Et pour notre plus grand plaisir, on va pouvoir savourer l’apéro devant ces retrouvailles qu’on imagine pleines d’émotions. Oubliez Kristaps Porzingis, oubliez Spencer Dinwiddie, car le véritable copain de Luka Magic aux Mavs se prénomme Jalen. L’occasion de se remémorer les bons souvenirs de Brunson sous les couleurs texanes.

De simple role player au cours de ses deux premières saisons NBA, le meneur s’impose peu à peu à Dallas. D’abord en tant que sixième homme puis en tant que starter indiscutable la saison dernière. Et si sur le papier, le backcourt Luka Doncic – Jalen Brunson soulève de nombreuses questions à commencer par celles portant sur la défense, dans les faits les Mavericks carburent derrière leur nouveau dynamic duo. Brunson soulage énormément Luka à la création et les systèmes de trap mis en place par les adversaires pour gêner El Matador ne fonctionnent plus.

L’apogée de ce succès s’est d’ailleurs vu au meilleur des moments, alors que Luka débutait les Playoffs 2022 sur le banc, blessé en fin de saison. Premier tour face au Jazz pour Dallas, et en attendant le Slovène, c’est bel et bien Brunson qui prend tous les ballons. Le guard miniature est exceptionnel, profitant du backcourt Conley – Mitchell pour coller 41 points au Jazz avant de partir pour la ville des lacs plus salés que jamais. Même le retour de Luka Magic au Game 4 n’empêche pas Jalen de continuer son festival, le duo avoisinant alors les 53 points de moyenne sur la fin de la série. JB affiche pour sa part une fantastique moyenne de 27,8 points sur l’ensemble de la série. Plus discret face à Phoenix, le Brunson Burner continue tout de même à performer tout au long de la campagne de Playoffs de Dallas, qui s’arrête en Finale de Conférence Ouest.

Agent libre au cours de l’été, on se doute que Jalen vaut bien un contrat à neuf chiffres pour les quatre années à venir, et l’arrivée de papa sur le banc des Knicks donne un léger indice sur une destination potentielle de JB. Et ça ne rate pas : Brunson finit par signer chez les habitants du Madison Square Garden pour la coquette somme de 104 millions de dollars sur 4 ans, tournant officiellement la dernière page du chapitre Mavericks.

Aujourd’hui, Dallas doit sûrement se mordre les doigts de ne pas avoir sorti le portefeuille su trouver le moyen de prolonger son lieutenant, les Mavs retombant cette saison dans le ventre mou de la Conférence Ouest, derrière un Luka Doncic MVPesque mais mal entouré. De son côté, Jalen vit sa vie de co-franchise player aux côtés cette fois de R.J. Barrett et Julius Randle. À la mène des Knicks, le meneur tourne en 21,6 points et 6,5 assists de moyenne avec une propreté et un sens du clutch remarquables.

Jalen Brunson has the 3rd most 30-point games by a Knicks point guard since 2000. He’s only played 20 games as a Knick. pic.twitter.com/8pkUDQZOqz — StatMuse (@statmuse) November 28, 2022

Knicks – Mavs à 18h30, voilà une magnifique occasion d’inviter ses copains à l’apéro devant les retrouvailles de la bande de potes de Dallas, et de trinquer à la santé des deux jeunes meneurs en leur souhaitant le brillant avenir qu’ils méritent.