Depuis le 19 novembre dernier, on n’a pas vu le duo Kawhi Leonard – Paul George évoluer ensemble sur un terrain NBA. Ça commence à peser mais heureusement c’est sur le point de s’arrêter. Les dernières nouvelles en provenance de Los Angeles sont effectivement encourageantes.

D’après Ohm Youngmisuk d’ESPN, il existe un scénario dans lequel Kawhi et PG-13 foulent le parquet de la Crypto.com Arena dès ce samedi pour le match contre Sacramento. Les deux All-Stars ont effectivement retrouvé l’entraînement vendredi et pourraient ainsi rechausser les sneakers demain, ou au plus tard la semaine prochaine pour le road-trip des Clippers sur la Conférence Est.

Kawhi Leonard and Paul George were back in practice and are nearing their return for the Clippers https://t.co/6sluRXxXfJ — Ohm Youngmisuk (@NotoriousOHM) December 2, 2022

Forcément il y a de quoi esquisser un sourire dans la Cité des Anges. Certes, les Clippers limitent la casse sans leurs leaders avec un bilan de 2 victoires – 3 défaites depuis le 23 novembre, mais à un moment donné il faudra bien que les deux gugus reviennent pour permettre à l’équipe de L.A. de véritablement monter en puissance afin d’atteindre les gros objectifs fixés par le proprio Steve Ballmer.

Juste pour rappel, Kawhi Leonard est actuellement out à cause d’une cheville douloureuse, et non pas à cause des caprices de son genou qui l’ont obligé à rester sur la touche pendant plusieurs matchs consécutifs entre fin octobre et mi-novembre. Quant à Paul George, c’est l’ischio-jambier qui a fait des siennes récemment, l’obligeant à rater six rencontres de suite après avoir participé à 16 des 17 premiers matchs de son équipe.

Espérons désormais que le duo étoilé des Clippers parviendra à rester ensemble sur les parquets pour gagner en rythme sur le plan individuel (surtout pour Kawhi…), car ça fait un bon moment qu’on n’a pas vu les deux stars cartonner ensemble. Depuis les Playoffs 2021 en fait, et la grosse blessure de Leonard face au Jazz…

« On verra comment ils se sentent à l’entraînement [avant de prendre une décision sur une participation au prochain match]. Mais ils progressent vraiment bien. » – Tyronn Lue, via ESPN

___

Source texte : ESPN