C’est tout nouveau et donc bien frais, c’est le récap de la journée made in TrashTalk. Certains aiment bien choper les news une à une, d’autres préfèrent avoir le gros papelard qui résume tout, ainsi vous trouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Ce que vous pouvez lire sur TrashTalk depuis ce matin

D’autres infos qui vous raviront peut-être (ou pas)

Après sept matchs d’absence, Jimmy Butler devrait revenir cette nuit sur le parquet de Boston. La source ? Lui-même.

Jimmy Butler on IG: “Boston, I’m on the way.” “Go Heat.” pic.twitter.com/RMcIyQU31i — Brady Hawk (@BradyHawk305) December 2, 2022

Draymond Green a écopé d’une amende de 25 000 dollars pour avoir balancé des mots doux à un fan lors de Mavericks – Warriors. (Source : NBA)

La fiancée d’Ime Udoka, Nia Long, s’est exprimé publiquement sur l’affaire impliquant l’ancien coach de Boston, et elle s’est lâchée sur les Celtics. (Source : CNN)

« Ce qui m’a fait le plus mal au cœur dans toute cette histoire, c’est de voir le visage de mon fils quand les Celtics ont décidé de rendre publique cette affaire très privée. C’était épouvantable, et ça l’est toujours. […] Personne des Celtics ne m’a appelé pour voir si ça allait, chez moi et mes enfants. »

Des images de Chet Holmgren.

Chet taking right wing 3s pic.twitter.com/dR4hbZEo8M — Clemente Almanza (@CAlmanza1007) December 2, 2022

Sur nos autres réseaux

Le pro gramme de la nuit