Jimmy Butler is back : 25 points, 15 rebonds, et le coup de dague pour faire taire le TD Garden

Blessé et absent depuis sept matchs, Jimmy Butler a sorti le grand jeu pour son retour à Boston. Auteur de 25 points, 15 rebonds, et quelques shoots de zinzin, l’ailier offre la victoire au Heat en prolongation. (120-116)

Pour la box score complète de ce match, c’est par ici que ça se passe.

Il avait annoncé lui-même son comeback dans l’avion en direction du Massachussetts et visiblement Jimmy Butler avait des fourmis dans les jambes à force de rester sur la touche. Touché au genou et forfait pour les sept derniers matchs, l’ailier All-Star a soigné son retour contre un adversaire qu’il connait désormais très bien. En feu face à Boston lors des derniers Playoffs et auteur notamment d’un Game 6 titanesque au TD Garden, Jimmy Buckets est venu hanter de nouveau les fans des leprechauns. Contrairement à la dernière postseason, le cafetero était cette fois bien soutenu par ses lieutenants, Bam Adebayo, Kyle Lowry et Tyler Herro. Mais, lorsqu’il a fallu sceller la partie, on sait tous dans quelles mains la balle allait finir par tomber. Le coup de clim’ sur la salle, avec le petit sourire en coin, c’est du Jimmy Butler ça et il a dû s’y reprendre à deux fois pour vraiment calmer Boston. D’abord, un premier shoot de dingo sur la tête de Al Horford en bout de possession pour donner trois longueurs d’avance au Heat.

JIMMY BUCKETS IN THE CLUTCH Watch the conclusion of Heat-Celtics LIVE on the NBA App! 📲 https://t.co/1pomR04bRi pic.twitter.com/7VqrqNbJch — NBA (@NBA) December 3, 2022

Pas de bol, Jaylen Brown réalisera un shoot MONUMENTAL pour égaliser et envoyer les deux équipes en prolongation. Mais qu’est-ce que c’est que ce match ?!

OH MY GOODNESS JAYLEN BROWN CELTICS-HEAT IS HEADED TO OVERTIME ON THE NBA APP 📲 https://t.co/1pomR04bRi pic.twitter.com/fRlvaT4LwH — NBA (@NBA) December 3, 2022

Le vent a-t-il tourné ? En feu (37 points), le Jay Brother vient peut-être de changer le cours du match en faveur des verts. Rien du tout semble souffler Jimmy Butler. Alors que le Heat s’arrache à nouveau pour faire la différence, la star de South Beach pose une deuxième clim’ en prolongation, toujours sur la tête du pauvre Al Horford, décidément pas verni. Cette fois, Boston ne s’en remettra pas.

Jimmy Butler with ANOTHER clutch bucket to seal it for the Heat in OT 🔥 pic.twitter.com/ChNPpxUKoj — NBA (@NBA) December 3, 2022

Belle, belle victoire de Miami, qui s’offre le cador de la Ligue, sur son terrain. Pas un mince exploit quand on sait que Boston n’avait perdu qu’une seule fois en douze matchs à domicile. Pas de quoi tirer la sonnette d’alarme côté Celtics pour autant. Malgré 20 ballons perdus et un Jayson Tatum qui sort son pire match de la saison (14 points, 12 rebonds, 5/18 au tir), cette rencontre se perd de 4 points… En plus Milwaukee ayant perdu face aux Lakers, la première place de Boston n’est même pas menacée. Mauvaise soirée pour les Celtics, on passe à la suite.

Jimmy Butler et le Heat font un gros coup en faisant chuter Boston sur ses terres. Un match référence pour enfin lancer la saison de Miami ?