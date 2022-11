C’est tout nouveau et donc bien frais, c’est le récap de la journée made in TrashTalk. Certains aiment bien choper les news une à une, d’autres préfèrent avoir le gros papelard qui résume tout, ainsi vous trouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Victime d’une déchirure du ménisque récemment, Cam Johnson est passé sur le billard ce mardi. La durée de l’absence est estimée entre un et deux mois si l’on en croit Brian Windhorst d’ESPN. Du coup Cam, on se retrouve début 2023 sur les terrains ? Cela reste à voir mais en tout cas, selon Windhorst, cette blessure ne va pas changer les plans de Jae Crowder, toujours en instance de départ.

Toujours dans les news blessures, sachez que Jonathan Isaac est enfin sur la voie du retour. D’après les news du Orlando Sentinel, l’ailier a repris le 5-contre-5 et pourrait revenir dans quelques semaines. Pour rappel, Isaac n’a pas joué depuis la bulle en 2020, où il avait été victime d’un très gros bobo au genou. Il a également été opéré des ischios en mars dernier, en pleine rééducation pour son genou.

Magic’s Jonathan Isaac: ‘I’m closer than I’ve ever been’ to playing again https://t.co/GSUzAxHWlA — Khobi Price (@khobi_price) November 8, 2022

Si l’association des joueurs condamne la promotion du film à caractère antisémite par Kyrie Irving, elle a visiblement du mal à accepter la sanction des Nets (cinq matchs de suspension minimum) et les conditions de réintégration qui ont été mises en place par Brooklyn envers Uncle Drew, qui on le rappelle est un membre du syndicat. Ainsi, il se pourrait bien que la NBPA monte au créneau prochainement.

« Je m’attends à ce que la NBPA fasse appel suite à la suspension de Brooklyn. Les conditions de son retour, on a l’impression que ça fait beaucoup, et il y a un certain nombre de joueurs qui ne sont pas à l’aise avec ça. » – Jaylen Brown, via le Boston Globe

