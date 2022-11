Allez, café – le replay : qui a le meilleur backcourt de toute la NBA ?

Dans les bouchons, le métro, sur le trône ou simplement dans votre plumard, on ne perd pas les bonnes habitudes et on se délecte tranquillement du replay du Allez, café de la veille. Au programme, les backcourts de NBA, un quiz et la preview d’une nuit marathonienne.

Ici-même, le lien vers ta chaîne YouTube préférée.

Alors que la NBA fait une pause ce soir pour une question d’urnes et de petits papiers, la nuit dernière fut éreintante avec une quinzaine de matchs qui se sont enchaînés aux quatre coins du territoire américain. Forcément, avant d’entamer une telle épreuve, il était bon de s’échauffer et quoi de mieux qu’un « Allez, café » pour patienter et être en pleine forme au coup d’envoi. Pour ceux qui étaient en train de pioncer, on vous précise qu’autour de la fameuse boisson chaude, il a été question de Kevin Durant et Paul George, élus joueurs de la semaine, mais aussi d’un petit débat sur les meilleurs backcourts de NBA. Et comme il faut toujours apprendre en s’amusant, le quiz sur les meilleurs marqueurs de chaque saison du grand cirque en ravira plus d’un. On ne vous dévoile pas tous les secrets de l’émission préférée de ton Cafeteros préféré, sinon à quoi bon balancer le replay ?

Allez, café, c’est l’émission qui permet de te chauffer et de préparer tout ton organisme à une nuit de folie. Les étirements, c’est important et on en profite pour claquer la bise à tous ceux qui ont participé au warm-up d’hier soir !