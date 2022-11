Après une nuit fantastique à 15 matchs et plein de trucs super cools à retrouver sur TrashTalk, la NBA fait une petite pause avec une soirée au nombre de trucs cools beaucoup moins élevé. C’est à dire zéro, puisqu’aucun match ne sera joué, et ce pour une raison simple : c’est voting day aux États-Unis, et le basket ne fera pas interférence.

La NBA a toujours mis en avant la citoyenneté, et le devoir de chacun de participer à la vie de sa communauté ou de son pays. Et cette année, elle passe des paroles aux actes. Aucun match ne sera joué ce soir à travers la Ligue, forcément pour nous Français c’est décevant, mais cette décision a au moins deux conséquences. En ne jouant pas, la NBA attire l’attention sur le pourquoi du comment, sur le vote en lui-même, et, de plus, elle évite d’ajouter une distraction, une excuse pour certains, qui pousserait les gens à ne pas se déplacer. Cette décision avait été annoncée en août.

The NBA is to announce no games will be held on Election Day. Fans, players and staff encouraged to vote. @shaqbrewster has exclusive reporting. pic.twitter.com/dCSx8Ay20c — Morning Joe (@Morning_Joe) August 16, 2022

« La NBA a annoncé aujourd’hui qu’aucun match n’aura lieu le mardi 8 novembre 2022. Cette décision permet de promouvoir l’engagement civil des citoyens, sans prendre parti, et encourage les fans à se déplacer pour voter lors des midterms.«

Alors, concrètement, c’est quoi, ces midterms ? Comme son nom anglais l’indique, il s’agit d’un vote de mi-mandat qui permet de restructurer les deux chambres du Congrès américain : la Chambre des représentants et le Sénat. Pour la première, c’est l’intégralité des 435 sièges qui est renouvelée. Pour le Sénat, c’est un tiers des 100 sénateurs. Le même jour, les États, comtés et villes américaines organisent également des votes qui leur sont propres. Le voting day est donc un jour extrêmement important dans la vie politique d’un pays actuellement très divisé. D’où la volonté pour la NBA de ne pas interférer, et de mettre la lumière sur ces élections cruciales. Allez, on prend notre mal en patience, la NBA revient demain !

Pas de match donc cette nuit, l’occasion de faire autre chose, du style dormir par exemple mais chacun son truc. Et si vous nous lisez des États-Unis, ça peut être le moment d’aller donner son avis sur l’avenir du pays, chiche ?