La nuit fut longue, la nuit fut dense, elle fut intense. Des game winners, des choke de All-Star, les Lakers qui en prennent encore 140 et le Jazz leader à l’Ouest, les Bucks qui ne sont plus invaincus et Myles Turner qui vend son corps au plus offrant. Voilà pêle-mêle ce qu’il fallait retenir de cette ÉNORME nuit de NBA et, spoiler, on va vous raconter encore pas mal d’autres choses. Envoyez le récap !

Les résultats de la nuit (avec les petites stats maison qui vont bien)

Hornets – Wizards : 100-108

Magic – Rockets : 127-134

Pistons – Thunder : 112-103

Pacers – Pelicans : 129-122

Sixers – Suns : 100-88

Hawks – Bucks : 117-98

Heat – Blazers : 107-110

Bulls – Raptors : 111-97

Grizzlies – Celtics : 106-109

Wolves – Knicks : 107-120

Spurs – Nuggets : 109-115

Mavericks – Nets : 96-94

Warriors – Kings : 116-113

Jazz – Lakers : 139-116

Clippers – Cavs : 117-114

Ce qu’il fallait retenir

Quelques souvenirs de la nuit

Nan mais Paolo Banchero je suis désolé ça c’est PAS un move de rookie 😳pic.twitter.com/gVY3Z0nq2G — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 8, 2022

16 points et 3 contres à la fin du premier quart temps. Joel Embiid ? Nope. Shai Gilgeous-Alexander. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 8, 2022

🚨 Dwight Howard vient d’annoncer qu’il a signé chez les Taoyuan Leopards, équipe de basket de Taïwan qui joue ses matchs à domicile au gymnase polyvalent de la National Taiwan Sport University. pic.twitter.com/RAd8Daw8jA — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 8, 2022

Première défaite de la saison pour les Bucks ! Victoire des Hawks à Atlanta ! Effort complet de toute la bande, Dejounte Murray dans le 5 et SURTOUT un banc de malade entre AJ Griffin, Holiday et Okongwu. Retournement total en seconde mi-temps, tout ça sans Trae Young. Solide ! — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 8, 2022

Pendant ce temps-là, côté Cavs :pic.twitter.com/jzE67BGyuM — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 8, 2022

L’ÉNORME shoot de Jerami Grant pour climatiser la salle à Miami.pic.twitter.com/vtX7P0RfM4 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 8, 2022

JOSH HART ASSASSINE LE HEAT AU BUZZER !!! 😱😱😱pic.twitter.com/nvidZ9Kn5m — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 8, 2022

La séquence entière est INCROYABLE. Max Strus qui égalise avec un tir de zinzin, le public qui explose, pas de temps mort… … Lillard qui sprint, trouvé Josh Hart, tir au buzzer, victoire de Portland. Une climatisation DANTESQUE 💀pic.twitter.com/1EYze0ENhs — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 8, 2022

Pendant ce temps-là, Talen Horton Tucker :pic.twitter.com/ftwL8GqBSz — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 8, 2022

35 – 32 – 37 – 41 – 31 – 44 – 33 – 35 – 36 Donc le plus petit total de points marqués par Luka Doncic sur un match cette saison, c’est 31 points mdr très bien 👍 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 8, 2022

47 points à 17/24 au tir dont 7/12 à trois points. Complètement absurde. Tout aussi absurde que de quasi perdre face aux Kings à domicile en ayant l’obligation de gagner. Curry a été extraordinaire ce soir, mais c’est l’arbre qui cache une vilaine forêt. On attend mieux, GSW. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 8, 2022

Mesdames et messieurs. Votre équipe numéro 1 de la Conférence Ouest. Avec 8 victoires en 11 matchs. Le Utah Jazz. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 8, 2022

Les classements

