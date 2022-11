Les Clippers sont revenus des enfers pour l’emporter face aux Cavaliers dans le money time. Quatrième victoire sur les cinq derniers matchs pour les hommes de Tyronn Lue, qui se replacent à l’Ouest. Cleveland manque l’occasion de s’installer seul en tête à l’Est.

On ne va pas vous mentir, on était prêt à vous dire que ces Cavaliers là sont vraiment très solides, que malgré un match serré le patron a pris les choses en main, et voilà neuf victoires de suite et meilleur bilan de la Ligue puisque les Bucks ont perdu. Mais non évidemment, le destin ou plutôt les Clippers en ont décidé autrement.

Menés de 13 points à cinq minutes du dernier buzzer, Nico Batum et ses potes ont donc fait vaciller la win probability et les Cavaliers avec, grâce à un gros 21-6 pour terminer. Résultat 119-117 et une belle victoire à la maison, sous les yeux d’un Steve Balmer toujours aussi intenable en front seat. On remerciera évidemment Paul George, auteur de 26 points, 5 rebonds et surtout deux actions très clutchs dans le money time, mais aussi Terence Mann, avec ses 16 pions et une énergie incroyable pour son 200ème match en carrière. Et selon lui, c’est la défense qui fait tout.

« On a mis beaucoup de pression défensive, en étant actifs et en se battant […] Cette victoire va nous donner de la confiance. C’est une très bonne équipe, surtout en défense. On a fait ce qu’il fallait, et j’espère que ça va amener d’autres succès. »

Après un début de saison poussif, les Clippers se remettent donc sur la bonne voie. Quatre victoires en cinq matchs, et un bilan à 6-5 qui les replace en première partie du classement de l’Ouest, un moindre mal pour une équipe toujours privée de sa star Kawhi Leonard, et ça pourrait encore durer.

Côté Cleveland, on pourra avoir des regrets. Après trois quarts-temps serrés, les hommes de J.B. Bickerstaff avaient fait ce qu’il fallait dans le quatrième pour s’installer seul sur le trône à l’Est mais voilà, Darius Garland et les siens se sont peut-être laissés un peu aller, se sont peut-être vu gagner trop vite, et évidemment ça ne pardonne pas. Et ce n’est pas pour rien qu’on cite le meneur des Cavs, car voici ses dernières actions dans l’ordre : un lay-up manqué, une passe pour Terence Mann, une perte de balle au dribble suivie d’un tirage de maillot, un shoot bien briqué, un petit 1/2 au lancer. Tout ça dans les deux dernières minutes, un cauchemar pour Darius Garland. Bon, on ne va pas trop l’accabler, il est très bon depuis son retour, et il faisait un gros match jusque-là avec notamment 12 assists; mais l’excès de confiance a peut-être coûté la victoire à son équipe. Néanmoins, cette défaite n’est pas trop inquiétante et tient plus de l’accident pour les Cavaliers.

Les Los Angeles Clippers confirment leur retour en forme avec une quatrième victoire en cinq matchs. La semaine dernière, c’était deux fois contre les Rockets et une contre les Spurs, et cette fois ils ont réussi à le faire face à un vrai gros morceau, peut-être la meilleure équipe de la Ligue actuellement. Prochain rendez-vous face aux Lakers, ça devrait être moins… difficile.