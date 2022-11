Les Celtics se déplaçaient à Memphis cette nuit pour défier Ja Morant et les Grizzlies. Au terme d’un match très indécis et à rebondissement, c’est Boston et Jayson Tatum qui repartent avec la victoire. (109-106)

Parmi les affiches de la nuit, impossible de ne pas zapper à un moment sur ce duel entre Grizzlies et Celtics. Un match encore plus immanquable après les dernières déclarations de Ja Morant. Le meneur des Oursons a mis les pieds dans le plat en affirmant que Desmond Bane et lui-même forment le meilleur backcourt de la Ligue. Forcément, on attendait une perf qui allait en suivant pour mettre des actes sur les mots. Parfait timing, le dernier finaliste NBA était en ville et lui aussi peut compter sur un tandem plutôt sympa aux postes 1 et 2 (Marcus Smart et Jaylen Brown, même si ce dernier jouait 3 avec l’absence de Rob Williams à l’intérieur et le décalage de Jayson Tatum au poste 4).

Que retenir de ce match alors ? Déjà qu’il était placé sous le signe de l’ascenseur émotionnel. Pas un quart-temps pour ressembler à un autre. Deux équipes qui se rendent coup pour coup et qui ne lâchent rien. Boston avait pris l’ascendant avant la pause en prenant jusqu’à 14 points d’avance derrière un Jayson Tatum en feu (19 ses 39 points sur ce quart-temps). Memphis subit les coups et les renvoie au retour des vestiaires. C’est cette fois au tour de Ja Morant (30 points, 9 passes, 8 rebonds) de sonner la charge, bien assisté par son acolyte Desmond Bane. Tout est à refaire et les deux équipes sont au coude à coude au moment de débuter le money time. (85-84)

On se dit que ce match va se jouer à un rien mais Boston remet un coup sur l’accélérateur. Le trio Tatum-Brown-Smart unit ses forces et colle un 10-0 aux joueurs du Tennessee. (100-90) Memphis n’a plus le temps de tergiverser, il faut foncer vite et fort, faire du Ja Morant quoi. Revenus à deux petites longueurs à un peu plus de 15 secondes du terme, les Grizzlies reprennent espoir. Grant Williams ne tremble pas aux lancers mais Desmond Bane plante un gros tir du parking pour recoller à un point dans la foulée ! Impeccable dans le money time, Jayson Tatum prend ses responsabilités et conclut sa performance XXL sur la ligne. Ja Morant glissera sur la dernière possession. Grosse victoire des Celtics, qui infligent aux Grizzlies leur premier revers dans leur antre.

Jayson Tatum a remporté son duel avec Ja Morant cette nuit à Memphis. Du suspense, des rebondissements, ce duel entre candidats au MVP aura tenu toutes ses promesses. Les Grizzlies essaieront d’oublier cette défaite mercredi à San Antonio alors que Boston tentera de poursuivre sa série de 4 victoires consécutives contre Detroit au TD Garden.