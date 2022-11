Les Atlanta Hawks ont donc infligé leur première défaite de la saison aux Milwaukee Bucks, 117-98. Dans un match où le banc d’Atlanta a largement dominé celui de Milwaukee (59-33), un remplaçant a fait particulièrement bonne figure : le rookie A.J. Griffin.

🗣️ DONNEZ DES MINUTES À AJ GRIFFIN — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 8, 2022

Dernière possession, garbage time terminé, tout le monde au vestiaire, merci bonsoir. Tout le monde mais pas A.J. Griffin, demandé au micro de la télé américaine après sa grosse performance du soir. Et qu’il fait plaisir à voir, tout sourire, après avoir été arrosé par ses coéquipiers comme s’il venait de leur offrir une bague. Une première grande soirée pour le rookie drafté en juin denier à la 16ème place, avec 24 points à 10/15 au tir et 2/6 à 3-points, 4 rebonds. A.J. Griffin a su profiter des 30 minutes de jeu qui lui ont été données… mais d’ailleurs, pourquoi a-t-il joué autant ? Cantonné à un petit rôle en ce début de saison, il tournait à 8 minutes par match, quand Nate McMillan ne le laissait pas sur le banc pendant 48 minutes. En l’absence de Trae Young, le coach a donc dû trouver des solutions pour son backcourt. A.J. Griffin a donc dépanné au poste de meneur, puis en 2 et même en 3, avec la même réussite tout au long du match.

Une performance qu’il est allé chercher notamment dans le deuxième quart-temps, quand son équipe a commencé à revenir sur les Bucks : un lay-up avec le and 1, un 3-points, un floater et plusieurs rebonds pour donner le ton et amorcer le comeback des Hawks. Ça a continué dans le troisième quart, avec en plus trois interceptions. Il est donc le premier rookie cette saison à enregistrer au moins 20 points et 3 steals, une stat un peu à la con mais qui montre bien son impact des deux côtés du parquet. Et si Dejounte Murray lui a adressé un petit tweet pour lui souhaiter la bienvenue dans la Ligue, John Collins lui a tenu à lui rendre hommage après le match.

« Shout out to my boy AJ, he earned a lot of respect tonight. »@jcollins20_ x @AnnieFinberg pic.twitter.com/9i4IgloheV — Atlanta Hawks (@ATLHawks) November 8, 2022

« On adore voir ça. A.J. est un des gars qui travaillent le plus dans l’équipe. C’est toujours bien quand le travail paie […] Comme vous l’avez vu tout le banc se levait dès qu’il marquait un panier. Bravo à lui, il a gagné le respect de beaucoup de gens ce soir ». – John Collins

Les Hawks se sont trouvé un héros inattendu cette nuit face aux Bucks. A.J. Griffin leader du banc, en attaque comme en défense, et une première défaite pour Milwaukee, on n’aurait pas parié sur ça et on imagine que Nate McMillan non plus. Tant mieux pour les Hawks, qui restent à la 4ème place à l’Est avec sept victoires pour trois défaites.