Voilà une grosse nuit qui est désormais dans le rétro et il est temps de faire le point pour ceux qui ont privilégié l’oreiller à la balle orange. Allez, c’est parti le gros récap !

LES RÉSULTATS DE LA NUIT

Hornets – Wizards : 117-116

Hawks – Nuggets : 117-109

Celtics – Heat : 116-120

Nets – Raptors : 114-105

Cavs – Magic : 107-96

Bucks – Lakers : 129-133

Grizzlies – Sixers : 117-109

Spurs – Pelicans : 99-117

Suns – Rockets : 121-122

Jazz – Pacers : 139-119

Warriors – Bulls : 119-111

CE QU’IL FALLAIT RETENIR

LE TOP PICK EN TTFL : Anthony Davis

QUELQUES SOUVENIRS DE LA NUIT

Jordan Poole in the Warriors W: 🎯 30 PTS

🎯 7 3PM pic.twitter.com/P9ysX6KyJg — NBA (@NBA) December 3, 2022

Jalen Green led the Rockets to the W tonight with 30 PTS 🚀 pic.twitter.com/dkjZAuY7aS — NBA (@NBA) December 3, 2022

Draymond hits the CLUTCH 3 to extend the Warriors lead! It’s a 6 point game with 1 minute to play on ESPN pic.twitter.com/LZeh4YhqbP — NBA (@NBA) December 3, 2022

Jimmy Butler (25 PTS, 15 REB, 3 AST) came up CLUTCH in the Heat overtime win! pic.twitter.com/euBYdr4qrd — NBA (@NBA) December 3, 2022

Another big statline from Zion in the Pelicans’ win: 30 PTS, 15 REB, 8 AST, 2 STL pic.twitter.com/EE274doSSa — NBA (@NBA) December 3, 2022

Donovan Mitchell dropped 34 PTS and 7 3PM to lead the Cavs to victory at home 🔥 pic.twitter.com/s8YIaVOVQg — NBA (@NBA) December 3, 2022

Dejounte Murray was hooping tonight in the Hawks’ W: 34 PTS

3 REB

8 AST

4 3PM pic.twitter.com/9IdxjxPY0b — NBA (@NBA) December 3, 2022

Giannis and AD DUELED tonight in Milwaukee 🤯 AD: 44 PTS, 10 REB, 4 AST, 3 BLK

Giannis: 40 PTS, 7 REB, 5 AST pic.twitter.com/nfqpEWIypW — NBA (@NBA) December 3, 2022

LeBron. SPLASH. The Lakers retake the lead on ESPN! pic.twitter.com/QiBJDKMNxG — NBA (@NBA) December 3, 2022

