Depuis quelques jours, les vidéos montrant Paul George présent à l’entraînement des Clippers affolent les fans des Voiliers. Pourtant, le front office de la franchise n’a toujours pas indiqué la moindre date de retour de leur ailier star.

Ça avance du côté de Los Angeles. Depuis le 22 décembre dernier, Paul George est tenu écarté des parquets NBA suite à une rupture des ligaments du coude. Déjà privés de Kawhi Leonard depuis le début de la saison, les Clippers se sont très tôt retrouvés sans aucune de leurs deux stars et tout ça dure depuis déjà trois mois. On s’attendait d’ailleurs à ce que le double MVP des Finales ne participe pas du tout à cet exercice 2021-22, mais l’absence de PG13 a été un vrai coup dur pour les Angelinos car évidemment moins attendu. En 26 matchs disputés cette année, l’ailier tourne à 24,7 points, 7,1 rebonds et 5 assists à 42,1% au tir et 32,2% à 3-points, et l’ami Paulo avait retrouvé en début de saison le statut de leader d’équipe qu’il avait chez les Pacers ou lors de son année level MVP avec le Thunder. Une sorte de vintage PG24 qui fait bien plaisir, mais la NBA est un univers impitoyable et le septuple All-Star a donc été envoyé à l’infirmerie contre notre volonté. Son retour est évidemment plus qu’attendu par les fans, mais encore aujourd’hui, aucune date de retour n’a été donnée. Cependant, les choses semblent bouger, puisque plusieurs vidéos montrant Paul George présent à l’entraînement des Clippers ont fait le tour des réseaux sociaux récemment, créant ainsi pas mal de hype concernant son retour.

Things we love to see: This ⬇️ pic.twitter.com/JlebcbVYxa — LA Clippers (@LAClippers) March 22, 2022

Cette saison, les Clippers font ce qu’ils peuvent en l’absence de leurs leaders et sont aujourd’hui huitièmes de la Conférence Ouest. Composé de soldats, jeunes et moins jeunes, le roster des Voiliers se donne à fond chaque soir et est quasiment assuré d’affronter les Wolves ou les Nuggets pour le premier match du play-in, dans un peu plus de deux semaines. Et si Paul George est revenu d’ici-là sa présence pourrait évidemment chambouler les pronostics. Rappelons que lors des Playoffs l’an dernier, PG avait tourné à 26,9 points, 9,6 rebonds et 5,4 assists à 44,1% au tir et 33,6% de loin, permettant à son équipe d’aller jusqu’en Finale de Conférence Ouest, et ce, sans Kawhi Leonard.

Source texte : NBC Sports