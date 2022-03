Ja Morant mis au repos pour deux semaines : pas de soucis, la joyeuse bande des Grizzlies gère très bien sans lui

Absent depuis huit jours suite à une blessure au genou, Ja Morant va finalement être mis au repos pour les deux prochaines semaines. Pas de Ja, pas de tracas, les Grizzlies restent l’une des meilleures équipes de la Ligue… même lorsque leur leader est absent.

Quelle magnifique saison les Grizzlies sont en train de réaliser, avec à leur tête Monsieur Temetrius Jamel « Ja » Morant. Le meneur a déjà commencé très fort sa carrière NBA en remportant le trophée de Rookie de l’année 2020, mais surtout en emmenant son équipe en Playoffs dès sa deuxième saison. Cette année la star de Memphis a encore plus explosé puisqu’il tourne à 27,6 points, 5,7 rebonds et 6,7 assists à 49,3% au tir dont 34% à 3-points. Outre les stats de mammouth, ou de Grizzlies dans ce cas, Ja a reçu sa première sélection au All-Star Game et il est aujourd’hui cité parmi les potentiels MVP de la saison même si c’est probablement encore un peu trop tôt pour lui, d’autant plus qu’à ce jour il a loupé 18 matchs et qu’il s’apprête à en manquer d’autres. Car la semaine dernière, le meneur a été touché au genou lors du match face aux Hawks et n’a pas rejoué depuis. Interrogé au sujet de sa superstar hier, Taylor Jenkins, son coach, a confirmé que Ja Morant sera réévalué dans deux semaines.

Grizzlies star Ja Morant will be re-evaluated in two weeks due to tweaked knee, coach Taylor Jenkins says. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 24, 2022

Lors de cet exercice 2021-22, les Oursons ont joué 18 matchs sans leur leader. Et ce n’est donc pas un souci pour eux puisqu‘ils ont gagné à… seize reprises, en marquant 118 points de moyenne et en encaissant 100,4. Si ces stats étaient extrapolées sur l’ensemble de la saison, les Grizzlies auraient la meilleure attaque ET la meilleure défense de toute la Ligue, encore une preuve que la franchise du Tennessee s’appuie sur un gros collectif et non pas sur sa seule superstar. Vous connaissez l’adage : à ourson blessé, Grizzlies énervés. Pendant l’absence de l’Alpha, les hommes de Taylor Jenkins vont donc pouvoir continuer à développer leur jeu, d’autant plus que Dillon Brooks vient de faire son retour, et tout semble aller pour le mieux pour les joueurs de Memphis, qui viennent d’officiellement se qualifier pour les Playoffs.

Grizzlies are 15-2 without Ja Morant this season 118.0 Offensive Rating (would rank 1st)

100.4 Defensive Rating (would rank 1st)

17.5 Net Rating (would rank 1st) — Grizzlies Analytics (@GrizzAnalytics) March 24, 2022

Si tout se passe bien, Ja Morant sera de retour le 8 avril, ce qui lui permettra de jouer les deux derniers matchs de la saison pour se remettre en jambe avant la postseason. Personne ne souhaite se blesser, évidemment, mais néanmoins le timing est presque parfait pour Memphis puisque le meneur va pouvoir se reposer un peu avant que les choses sérieuses ne commencent.

Ja Morant est devenu très vite le meilleur joueur de l’un des meilleurs effectifs de toute la Ligue. Tandis que le chef va se reposer durant les deux prochaines semaines, les Grizzlies vont pouvoir continuer à dérouler leur basket. Ja Morant qui va jouer les Playoffs frais comme un gardon ? Absolument personne n’est prêt.