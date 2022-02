Tyronn Lue fait le point sur Paul George et Kawhi Leonard : spoiler, ce n’est pas demain qu’on va les revoir sur le parquet

Toujours privés de Paul George et Kawhi Leonard, les Clippers continuent pourtant de rester compétitifs et on se dit qu’ils pourraient faire du bruit en fin de saison en cas de retour de leurs stars. Cependant, plus on avance, plus on a l’impression que ce scénario perd en crédibilité.

Kawhi Leonard n’a pas joué le moindre match cette saison suite à sa déchirure partielle d’un ligament du genou lors des derniers Playoffs. Quant à Paul George, il est out depuis le 22 décembre à cause d’une blessure au coude. Mais les Clippers sont là, avec un bilan parfaitement à l’équilibre (27 victoires – 27 défaites) synonyme de huitième place à l’Ouest et donc de play-in tournament minimum. Sous l’impulsion d’un Tyronn Lue qui arrive à tirer le meilleur d’un groupe forcément limité aujourd’hui mais qui ne lâche jamais rien, Los Angeles représente l’une des équipes intrigantes de la fin de saison. Imaginez si Kawhi et Paulo reviennent pour être opérationnels en vue des Playoffs, tout de suite ça peut changer deux-trois trucs dans une Conférence Ouest assez ouverte, surtout derrière Phoenix et Golden State. Le fait que les Clips continuent de se battre et tiennent le coup pourrait d’ailleurs apporter une motivation supplémentaire au duo de stars. Mais visiblement, si l’on en croit les propos de Ty Lue, ce n’est pas trop vers cette direction qu’on se dirige. En conférence de presse d’après-match hier, suite au derby de Los Angeles, le coach des Clippers a déclaré que Kawhi « ne reviendra probablement pas cette saison ». Au vu du ton employé et sachant qu’il a placé cette phrase au milieu d’une réponse concernant une question plus générale sur la solidarité de l’équipe, ça ressemble plus à un sentiment qu’à une vraie info. Mais ça montre bien que le vestiaire des Clips ne compte pas forcément sur le retour du Fun Guy cette année. Et c’est peut-être un indicateur par rapport à la rééducation de Kawhi…

Concernant Paul George, l’incertitude continue de régner. Il y a quelques semaines, on mettait en avant le scénario d’une fin de saison pour PG-13 et même si on n’en est pas encore là pour le moment, on ne peut pas l’exclure pour autant. Via ESPN, Ty Lue a indiqué que Paulo ira faire une IRM sur son coude le 24 février prochain. On repart donc d’ores et déjà pour trois semaines d’absence minimum. Personne ne peut dire aujourd’hui si George pourra revenir sur les terrains après le All-Star Break. Par contre, s’il doit par exemple passer sur la table d’opération et ainsi faire une croix sur le reste de la campagne 2021-22, on imagine que ça réduira drastiquement les chances de revoir Kawhi cette saison, malgré le fait qu’il semble en avance sur son planning de rééducation. Car on voit mal Leonard revenir pour autre chose qu’un gros push en Playoffs. Et pour faire un gros push en Playoffs, il faudra tout le monde. En marge de tout ça, on surveillera également les mouvements potentiels des Clippers à la trade deadline car ils pourraient aussi nous donner quelques indications sur la direction prise par la franchise cette année. Vont-ils recruter pour améliorer l’équipe ? Ou au contraire, vont-ils lâcher quelques vétérans pour développer les jeunes ? À voir.

Aucun scénario n’est écarté pour le moment, mais on ne miserait pas sur celui où l’on retrouve Kawhi Leonard et Paul George sur les parquets pour les prochains Playoffs. On espère se tromper…

Source texte : ESPN