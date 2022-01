Paul George pourrait manquer le reste de la saison : aie, c’est pas ça qui va convaincre Kawhi de revenir cette année…

Absent depuis fin décembre à cause d’un bobo au coude, Paul George ne semble pas encore prêt pour retrouver les terrains et aider les Clippers. En fait, il pourrait tout simplement ne pas revenir de la saison d’après les dernières infos en provenance de Los Angeles…

C’est Jake Fischer de Bleacher Report qui a balancé cette petite bombe en ce mercredi 12 janvier. Oui, visiblement, il existe un scénario dans lequel Paul George ne rejoue pas cette saison. C’est en tout cas un scénario qu’envisagent les Clippers à l’heure de ces lignes, PG-13 souffrant officiellement d’une déchirure du ligament collatéral ulnaire au niveau du coude droit. Une blessure qui devait tenir Paulo éloigné des terrains pendant plusieurs semaines, mais jamais on pensait qu’elle pouvait menacer le reste de sa saison. Pour rappel, sur la première partie de la campagne 2021-22, George n’a joué que 26 matchs au total pour des stats de 24,7 points (42,1% au tir, 32,3% de loin), 7,1 rebonds, 5,5 passes et 2 interceptions. Il a d’abord évolué à un niveau de MVP pour permettre aux Clippers d’enchaîner quelques belles victoires lors des premières semaines de la régulière, avant de tirer logiquement la langue à forcer d’assumer beaucoup de responsabilités des deux côtés du terrain sans Kawhi Leonard. Aujourd’hui, les hommes de Tyronn Lue continuent de se battre avec les moyens du bord, eux qui ont un bilan tout juste à l’équilibre (21 victoires – 21 défaites) pour une huitième place à l’Ouest, mais ça semble devenir de plus en plus compliqué. Un contexte qui pourrait refroidir la possibilité de revoir Kawhi cette année, même s’il semble en avance sur sa rééducation. Selon Bleacher, on pourrait ainsi ne pas revoir le duo de stars californien avant la saison prochaine.

With the possibility that both Paul George and Kawhi Leonard may not return this season, the Clippers are shaping into a surprising seller at the NBA’s trade deadline. More at @BR_NBA: https://t.co/IGZhFoYSA7 — Jake Fischer (@JakeLFischer) January 12, 2022

Si c’est effectivement le scénario auquel on a droit, alors on devra rayer les Clippers de la liste des équipes pouvant potentiellement faire du bruit en Playoffs. Si l’on en croit les infos de Jake Fischer, la franchise californienne pourrait plutôt utiliser la deuxième partie de saison pour vraiment développer des jeunes joueurs comme Amir Coffey, Brandon Boston Jr. et d’autres, tout ça dans le but qu’ils puissent contribuer à l’avenir quand Kawhi Leonard et Paul George seront à nouveau opérationnels. Et qui dit développement de jeunes joueurs dit potentiellement vétérans qui restent sur la touche. Et qui dit vétérans qui restent sur la touche dit potentiels transferts – surtout à un mois de la NBA Trade Deadline – que ce soit pour économiser quelques dollars (les Clippers ont une masse salariale de 167 millions) voire pour récupérer un pick de premier tour, le capital Draft de Los Angeles étant vraiment faiblard aujourd’hui (aucun pick de premier tour jusqu’en… 2027). Marcus Morris et Serge Ibaka font partie des joueurs potentiellement transférables côté Clippers, ou encore Eric Bledsoe, et il faudra donc surveiller tout ce beau monde. Bref, la franchise californienne pourrait bien décider de dire Ciao à cette saison 2021-22 afin de véritablement préparer la suivante, avec Kawhi, PG et Cie sur les terrains.

Reverra-t-on Paul George sur un parquet NBA cette saison ? Visiblement ça n’en prend pas trop le chemin, même si rien n’est officiel pour le moment. Cela reste cependant une vraie possibilité et ça peut vouloir dire aussi qu’on se dirige vers une saison blanche de Kawhi, qui ne reviendra probablement pas de sa grosse blessure au genou si les Clippers ne sont pas en position d’être compétitifs lors des prochains Playoffs.

