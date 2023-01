Programme NBA : Luka Doncic veut déplumer les Pelicans à 2h

Après une nuit bien remplie, la NBA souffle un peu ce soir avec “seulement” cinq rencontres au menu. Allez, c’est parti pour le programme !

# LE PROGRAMME

0h : Spurs – Celtics (beIN Sports 1)

2h : Mavs – Pelicans

2h : Bulls – Jazz (beIN Sports 4)

2h30 : Warriors – Magic

4h : Kings – Lakers

# À NE PAS MANQUER

2h : Mavs – Pelicans. C’est peut-être le match qui promet le plus dans notre soirée NBA. Alors oui un Bulls Jazz peut tout à fait se regarder et le derby californien également mais là on part quand même sur deux belles équipes qui jouent le haut du tableau à l’Ouest. Diminuée par les absences de Zion Williamson et Brandon Ingram, NOLA arrive avec moins d’armes mais il ne faut pas sous-estimer le groupe de Willie Green. Ils ont quasiment tenu face à des Nets au complet la nuit dernière et ils ont déjà prouvé qu’ils avaient de la réserve.

En face, on surveillera l’état de forme de Luka Doncic. Touché à la cheville et pas dans son assiette face aux Celtics, le meneur est annoncé “probable” par Marc Stein. Une bonne nouvelle pour Dallas, qui doit se remettre de la claque reçue à la maison contre Boston. Avec Lulu aux commandes, les chances de succès sont forcément un poil plus grandes.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT