Hawks, Hornets, Heat et à nouveau Atlanta, les Lakers enchaînent les succès avec le sourire. Quadrillez ça sur l’année 2023 ou l’anniversaire de LeBron, mais une chose est sûre, le mood est très positif en ce moment de ce côté de Los Angeles.

C’est sûr que ces derniers temps, affronter les Hawks c’est plutôt bon plan.

Sachant que la bande à Trae Young et complètement désarticulée, il faut en profiter. Et c’est exactement ce que Russell Westbrook, LeBron James et compagnie ont fait ce vendredi, en disposant aisément des Hawks. Pourtant, avec les récentes nouvelles venant de l’infirmerie, pas d’Austin Reaves, pas de Lonnie Walker, pas d’Anthony Davis évidemment.

Mais une chose se remarque ces derniers jours côté Lakers, et le crédit doit revenir à Darvin Ham et son staff. En dépit des absences, les joueurs restent prêts, et ils tentent de se battre coûte que coûte. Révélation intérieure au point de faire totalement oublier Damian Jones, ce bon Thomas Bryant régale et il en a remis une couche cette nuit (19 points, 13 rebonds). Jouant des muscles et des émotions avec Russ, le géant a tabassé la raquette d’entrée à la fin du match, laissant Kendrick Nunn (23 points) et Dennis Schröder (21 points) participer à la danse.

De match, il n’y a pas eu. Déjà car pour avoir un match il faut deux équipes, et les Hawks n’étaient pas présents. Désintéressés, atroces à regarder, les hommes de Nate McMillan ne donnaient pas du tout l’impression de vouloir être en Californie cette nuit. Un canapé aurait mieux fait l’affaire, quand on voyait les Lakers prendre plus de 20 points d’avance en première période. Malgré un coup de chaud de Trae Young et de Dejounte Murray, les espoirs ne vont pas durer longtemps pour une équipe d’Atlanta incapable de défendre. Pénétrations sur pénétrations, LeBron et compagnie vont abuser pour maintenir leur avance et repartir avec la victoire.

La quatrième victoire de suite, et cette invincibilité de 2023 qui se prolonge un jour de plus.

L’ambiance est bonne côté Lakers, alors qu’une rumeur d’interview exclusive de LeBron avec ESPN faisait surface. Si on devrait finalement avoir droit à plus d’ego-boosting que de démolissage de la franchise, la tension reste et elle est apaisée par ce genre de victoires. À un mois de la trade deadline, on peut difficilement demander mieux.

Maintenant, est-ce que cette bonne phase notamment liée aux adversaires sera changée par la difficulté du programme à venir ? Entre les Kings, Mavs, Nuggets et Sixers à venir, ce ne sont pas les tests qui vont manquer. Tant que Wenyen Gabriel et sa bande continueront à se défoncer collectivement, qui sait ? Peut-être que la série se prolongera, pour le moment en tout cas les fans en profitent tant qu’il en est encore temps.

Des soirées comme ça, les fans des Lakers en rêvaient depuis longtemps. Easy win, LeBron tout sourire, effort collectif et repos pour les cadres, il fait beau en 2023 à Los Angeles. Enfin, dans ce coin de Los Angeles.