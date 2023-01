Après avoir également attesté cet été qu’il était selon ses dires “le meilleur défenseur de la NBA”, Bam Adebayo signe une nouvelle fois cette saison en réitérant le propos. Pour lui, personne n’est meilleur que lui à l’heure d’empêcher l’adversaire de marquer un panier. Bon, on se pose et on débrief.

Bam Adebayo et le trophée de DPOY, c’est un peu une longue histoire d’amour foireuse. Comme nous l’écrivions hier dans notre point sur la course au trophée de meilleur défenseur de l’année, “Jamais trop près, jamais trop loin”. La formule est pixel perfect, puisqu’elle résume très bien la relation entre le trophée et le pivot du Heat.

Un peu d’historique : Bam a fini 5e du classement final pour le titre en 2020, 4e en 2021 et 2022. Ce qu’il lui manque pour passer enfin un cap ? Les mauvaises langues diront une concurrence moins féroce, puisque les lauréats des années passées étaient tous plus légitimes les uns que les autres. Giannis Antetokounmpo, Rudy Gobert et Marcus Smart ont tous proposé des saisons on ne peut plus solide lors de leur sacre, et à chaque fois Adebayo n’a pas pu rivaliser.

Pour réussir quelque chose, il faut commencer par se faire confiance. Là dessus, Bam Adebayo est imprenable : l’homme fort du Heat cette saison l’affirme donc : il est dans son esprit le meilleur défenseur de la ligue, et depuis un petit moment. C’est au micro de Mark Medina et de la NBA qu’il s’est exprimé, une bonne petite déclaration qui va donner à ses concurrents l’envie de se la donner encore plus tiens.

“J’ai le sentiment d’être le meilleur défenseur de la ligue, je peux défendre n’importe qui en NBA. La défense est ce qui m’a permis d’être là où je suis” – Bam Adebayo

On sort le tableur ? 9,9 rebonds, 1 interception et 0,8 contre pour le joueur qui est également le meilleur attaquant du Heat en attendant un retour au top de Jimmy Butler. On se souvient du même type de déclaration la saison dernière, qui ne l’avaient toutefois pas empêché de finir au pied du podium. Cette saison ? Ce sera d’autant plus compliqué que le début de saison de Miami n’est pas exceptionnel. Huitième à l’Est, avec 21 victoires pour 19 défaites, dont une vraiment crade contre les Lakers en début de semaine qui restera sans doute dans pas mal d’esprits. Sans un vrai mieux en termes de résultat collectifs, le pivot ne pourra sans doute pas espérer autre chose qu’une nouvelle déconvenue dans la chasse au trophée.

Pourtant, les résultats ne sont pas ce qui ont handicapé South Beach la saison dernière. Non, pour Bam, c’est le traitement des médias qui est à pointer du doigt. Une explication un peu hasardeuse… qui ne servira pas franchement sa cause.

“J’ai le sentiment d’avoir été le meilleur défenseur de NBA ces deux dernières saisons. Il n’y a pas d’excuse. Les médias n’aiment pas entendre parler des gars non draftés. Les médias veulent entendre parler des numéros 1 de Draft et des meilleurs picks. Nous avons une équipe constituée presque uniquement de gars non-draftés. Les médias ne veulent pas voir ça. Ça nous discrédite avec ce que nous avons accompli en allant jusqu’en finales de Conférence” – Bam Adebayo

Bon, faut-il rappeler à ce cher Bam qu’une grande majorité de ses coéquipiers ont été draftés. Bien sûr, pas question non plus de prendre la déclaration au sens le plus froid : on se doute que ce que veut dire le pivot, c’est que ses coéquipiers ne font pas partie systématiquement du sommet de leurs cuvées respectives. Un impact sur la décision finale ? Faut pas déconner non plus, les derniers gagnants du trophée de DPOY n’ont pas été tous sélectionnés en début de soirée à la Draft. Draymond Green en 35e position en est le meilleur exemple.

Le fait que les médias ne s’intéresseraient pas non plus au Heat en tant que collectif ? Nah, Rudy Gobert est triple vainqueur à Utah, un marché un poil moins attrayant que celui du sud de la Floride, convenons-en. Une pointe de frustration se fait sentir dans la déclaration, et rien de mieux que le terrain pour prouver quoi qu’il arrive. Bam en a les moyens, alors stay focus !

Come on Bam, rien n’est terminé ! La concurrence est rude cette année avec de sérieux clients comme Brook Lopez et OG Anunoby, mais la saison est encore longue et le Heat peut inverser la tendance. Un retour en grâce de Miami à l’Est couplé à de grosses soirées individuelles du pivot ? Là oui, ça risque de causer… et dans le bon sens cette fois.

