Champions en juin dernier, les Warriors vont venir rencontrer le président américain, Joe Biden, à la Maison Blanche. La visite serait prévu pour le 17 janvier, lors de la venue des Dubs à Washington pour y défier les Wizards.

C’est une tradition bien établie en NBA et dans bon nombre d’autres sports américains d’ailleurs. Le vainqueur du dernier championnat vient visiter la Maison Blanche et recevoir les éloges du président américain. Une visite protocolaire qui avait connu une coupure durant le mandat de Donald Trump. En conflit ouvert avec plusieurs stars de la NBA (Stephen Curry et LeBron James notamment), notamment à cause de ses prises de position politique, le POTUS n’avait reçu aucune visite. Ni de la part des Warriors, ni même des Raptors.

Son départ en 2020 avait permis de réinstaurer la tradition, même si les Lakers n’avaient pas pu venir pour cause de COVID. Les Bucks de Giannis Antetokounmpo avaient eux été reçus en novembre 2021 après leur sacre. C’est désormais au tour des Warriors de Stephen Curry. En déplacement à D.C le 16 pour affronter les Wizards, les Dubs rendront visite à Joe Biden le lendemain, soit le 17 janvier nous apprend le San Francisco Chronicle.

President Joe Biden will welcome the Golden State Warriors to the White House on Jan. 17 to celebrate their 2021-22 NBA Finals victory over the Boston Celtics. https://t.co/IuZ5OlMCGK

Joe Biden a déjà croisé la route des Warriors dans le passé. En tant que vice-président de Barack Obama, il était présent lors du passage des champions après leur titre de 2015. C’est cette fois avec le grand costume qu’il honorera Stephen Curry et sa bande. Le Chef s’est d’ailleurs réjoui de retrouver la maison Blanche et de pouvoir fêter une dernière fois le titre.

Curry earlier today: “I’m definitely looking forward to it. It’s one last opportunity to celebrate our championship last year before you kind of put everything in the rear view about what’s gonna happen with the rest of the year.” https://t.co/nDEDhGk6a0

— Kendra Andrews (@kendra__andrews) January 7, 2023