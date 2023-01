Rodrigue Beaubois va-t-il enfin jouer avec l’Équipe de France ?

Alors qu’il rayonne du côté d’Istanbul, Rodrigue Beaubois pourrait bien profiter de ses belles prestations pour récupérer un billet pour participer aux prochaines compétitions internationales avec les Bleus. Enfin une première sélection à… 34 ans ?

Membre important de l’Anadolu Efes Istanbul, Rodrigue Beaubois peut-il encore rêver des Bleus ? Malgré un talent évident et une belle carrière en club (champion NBA avec les Mavs en 2011, double vainqueur de l’EuroLeague avec Istanbul en 2021 et 2022, entre autres), le combo guard n’a jamais pu honorer la moindre sélection avec l’Équipe de France. Un scénario assez incroyable qui s’explique en plusieurs raisons : des blessures au pire moment, des dirigeants pas toujours chauds pour laisser le joueur participer aux compet’ internationales (hello Mark Cuban), mais aussi les décisions du staff.

Si Vincent Collet a longtemps tenté de ramener Beaubois chez les Bleus, le sélectionneur ne l’a pas inclus dans ses dernières listes, que ce soit pour les Jeux Olympiques de Tokyo ou le dernier EuroBasket. Alors qu’il fêtera ses 35 ans en février, le joueur semblait donc se diriger vers une carrière sans la moindre cape sous le maillot au coq. Et pourtant ! On apprend aujourd’hui via Alain Digbeu, ancien international et consultant pour SKWEEK, que le joueur pourrait peut-être rejoindre le groupe France pour les prochaines compétitions internationales ! Boris Diaw est en effet venu le rencontrer en Turquie.

👀 Et si 𝗥𝗼𝗱𝗿𝗶𝗴𝘂𝗲 𝗕𝗲𝗮𝘂𝗯𝗼𝗶𝘀 revenait en Équipe de France❔@alain10digbeu nous apprend que @theborisdiaw est venu rencontrer 𝗥𝗼𝗱𝗿𝗶𝗴𝘂𝗲 𝗕𝗲𝗮𝘂𝗯𝗼𝗶𝘀 🇫🇷 ici à Istanbul ! 💎 #PurBasketball #SKWEEKlive @EuroLeague pic.twitter.com/5NZVYPHiPK — SKWEEK (@skweektv) January 6, 2023

“Il est en forme, il est épanoui. Et Boris Diaw est venu il y a trois semaines je pense, un mois à Istanbul. On en a parlé à table et je pense que ça ne serait pas une mauvaise idée pour l’Équipe de France. […] Boris lui a fait les yeux doux. Il lui a dit : “t’es super chaud, faut quand même y penser.” Finir sur des Jeux Olympiques, c’est une perspective folle. Je sais pas si Rodrigue a ça en tête mais on connait tous Rodrigue, il est très cool, il va prendre son temps. Il va prendre le temps de décider. En tout cas, c’est une bonne nouvelle pour lui et ça donne une option supplémentaire pour l’Équipe de France.”

On rappelle que Boris Diaw est désormais Manager de l’Équipe de France donc ce voyage du côté de la Turquie signifie quand même quelque chose. Au top de sa forme avec Istanbul, Beaubois tourne à 12,4 points de moyenne en EuroLeague cette année. En participant au Championnat du Monde 2023 et puis aux Jeux Olympiques 2024 à Paris, il aurait l’occasion d’enfin réaliser son objectif internationale et peut-être même de finir sa carrière sur une très belle note, avec potentiellement une grosse médaille à l’arrivée.

Rodrigue Beaubois et les Bleus, c’est un duo qui ne s’est jamais trouvé mais ça pourrait bien arriver prochainement. le guard d’Istanbul va-t-il enfin pouvoir jouer sous le maillot de l’Équipe de France ?

Source texte : SKWEEK