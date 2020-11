EuroBasket 2022 : l’Equipe de France sérieuse face à la Grande-Bretagne, Axel Bouteille is the new Klay Thompson

Obligation de victoire pu presque hier pour les Bleus de Vincent Collet. Déjà parce que l’Angleterre c’est du rugby et de la picole, pas du basket, mais surtout car l’EuroBasket 2022 est au bout de cette drôle de phase de poules et que la défaite inaugurale face à l’Allemagne ne laissait que peu de place aux atermoiements. Mission accomplie face à une Grande-Bretagne privée de Jonny Wilkinson et Paul Gascoigne, et on enchaine demain pour la revanche face à l’Allemagne.

La France du basket ce n’est pas que Rudy Gobert ou Evan Fournier, ce n’est pas que l’attente de la future destination de Nicolas Batum. Non, car la France du basket est bien plus grande, bien plus vaste, bien plus profonde. Nouvel exemple hier soir avec cette victoire face à la Grande-Bretagne, dans le cadre des éreintantes qualifications pour l’EuroBasket 2022, qui aura lieu on le rappelle dans une centaine de pays à peu près. Le vivier reste incroyable, on pense d’ailleurs à un Louis Labeyrie absent hier mais élu récemment joueur du mois de novembre en Espagne, et les soldats sur le front hier soir auront fait le taf de la plus belle des manières. Pas les Lakers en face évidemment, mais le piège existait, et dans ce piège les Français ne sont pas tombés, devant une salle de Pau pleine à craquer, enfin pleine de vide, mais on l’espère pas pleine de COvide.

Les héros de la soirée ? Amath M’Baye pour commencer, déjà présent lors de la dernière Coupe du Monde et assurément l’un des leaders de ce jeune groupe France, Amath auteur hier de son plus gros match en carrière chez les Bleus avec 24 points à 9/13 au tir en… 21 minutes. Une autre belle surprise ? Axel Bouteille, qui commence lui aussi à en prendre en Espagne et qui a donc envoyé un tout propre 5/6 du parking hier soir pour taper lui aussi son career high en bleu avec 15 pions. Parce que 5 x 3 = 15, tout bêtement. Matthias Lessort ou Isaia Cordinier qui s’improvisent un Dunk Contest en plein match, une première mi-temps qui pointe les quarante divisions d’écart entre les deux nations et le tour est joué avec une victoire acquise avant même la mi-temps et un écart géré par la suite avant un match probablement plus disputé dimanche, toujours à Pau, afin de matelasser encore un peu plus la première place du groupe.

Objectif atteint grâce à cette victoire tranquille grâce à onze essais transformés et sept pénalités. Comme prévu la première ligne anglaise a envoyé du bourre-pifs à gogo mais rassurez-vous, le French Flair n’est pas mort. Après la Grande-Bretagne place à l’Allemagne, pour ponctuer de la plus belle manière cette semaine de la bière.