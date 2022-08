À cinq jours du début de l’EuroBasket, revue d’effectif obligatoire afin de vous présenter chacun des douze Bleus qui tenteront de monter le 18 septembre sur le toit de l’Europe, neuf ans après Ljubljana. A l’heure de ces lignes on est d’ailleurs plutôt sur treize joueurs, voire quatorze avec le grand Fall qui zone non loin de la ligne, mais pas une seconde à perdre alors on se mouille en causant de ceux qui devraient sans trop de souci voir leur place pour Berlin validée dans les prochains jours. Allez, on se penche aujourd’hui sur le dossier… Evan Fournier, qui sera le capitaine des Bleus en l’absence de Nicolas Batum et Nando De Colo.

Nom : Fournier

Prénom : Evan

Age : 29 ans

Taille : 2m01

Poids : 93 kilos

Poste : Arrière / Ailier si nécessaire

Surnom : Vavane, Evan Fourmizz, Don’t Google, More Champagne, Le divin presque chauve

Sur le CV : Nanterre, Poitiers, Nuggets, Magic, Celtics, Knicks

Palmarès en EDF : médaillé d’argent aux JO 2021, et médaillé de bronze à la coupe du monde 2019, la coupe du monde 2014 et l’Euro 2015. Et encore, on ne vous fait pas le palmarès avec l’EDF Junior.

Dans la liste des Frenchies les plus connus du grand public en 2022, Evan Fournier trône tout en haut. Indéboulonnable avec les Bleus et solidement ancré en NBA, Vavane n’a pas plus grand chose à prouver à qui que ce soit si ce n’est lui-même. Bercé dans le sport depuis son plus jeune âge – papa et maman étaient judokas à haut niveau – le natif du Val-de-Marne dispose désormais d’un sacré bout de carrière, que ce soit en club et même en sélection. Excellent en France puis régulier dans la Grande Ligue, le garçon réussit à peu près partout où il passe, au point d’être aujourd’hui un cadre des Bleus. Eh oui, il faut croire que l’arrière ne se débrouille pas si mal que ça avec une balle orange, puisque ça fera bientôt dix ans que Vavane ne manque quasiment aucun rassemblement de l’EDF. D’ailleurs, pour découvrir comment le Knick en est arrivé là, voilà un rapide résumé de son parcours.

L’histoire d’amour entre Evan Fournier et le basket débute à Charenton durant l’année 2000, alors que notre bonhomme n’a que 7 ans et dispose encore d’un crâne généreusement garni. Visiblement doué de ses deux mains, Vavane file à l’INSEP de 2007 à 2009, avant de rejoindre Nanterre et la deuxième division française. Hop, le titre de meilleur jeune de Pro B en poche, et l’arrière débarque déjà dans l’élite du basket français après seulement une année avec les pros. Désormais du côté de Poitiers, Fourmizz poursuit son apprentissage pendant deux ans, juste ce qu’il faut pour monter à 14 points de moyenne sur la saison 2011-12. Après avoir une nouvelle fois décroché le titre de meilleur jeune joueur – de Pro A cette fois – mais également celui de la meilleure progression (équivalent du MIP), la Fourn’ file inscrire son nom pour la Draft 2012. L’American Dream est lancé, et personne ne pourra l’arrêter.

Finalement choisi en 20ème position par les Nuggets, Evan Fournier ne joue que très peu durant sa première saison dans le Colorado. Bien conscient de son potentiel, Denver décide pourtant de lui offrir un contrat de trois ans et autant de millions à l’issue de celle-ci. Les choses sérieuses commencent vraiment lors de sa deuxième année en NBA, durant laquelle Evan dispute 76 matchs et tourne à 8 points de moyenne. Ah oui, on ne vous l’a pas précisé, mais le bonhomme à le compas dans l’œil et pas que la pointe, puisque les pourcentages ne sont franchement pas dégueu (40% de loin dans son année rookie). Vavane est ce qu’on appelle un vrai shooteur dans le jargon. Toutefois, ce n’est visiblement pas suffisant pour convaincre les Nuggets, qui décident d’envoyer notre Frenchie vers le Magic au soir de la Draft 2014. C’est d’ailleurs du côté d’Orlando que l’arrière va écrire les plus belles lignes de sa carrière en NBA. L’air floridien fait beaucoup de bien à Vav’, qui ne cesse de progresser. Statistiquement, ses moyennes explosent, visez plutôt : 12 points en 2014-15, 15 l’année suivante, 17 celle d’après et quasi 18 pions par match entre 2017 et 2018. Sous la houlette de Scott Skiles, Frank Vogel puis Steve Clifford, le Français est impliqué et s’éclate offensivement. Le joyeux bordel que sème Evan outre-Atlantique lui permet d’ailleurs d’être appelé avec les Bleus pour l’Euro 2015, qui sera son premier rassemblement majeur. Depuis, l’ex-charentonnais n’a jamais vraiment quitté l’Équipe de France.

Après un beau chapitre avec le Magic, Fournier tourne finalement la page floridienne le jour de la trade deadline 2021, victime des envies de reconstruction du Magic. Durant cette période, le divin presque chauve joue son meilleur basket (pratiquement 20 points chaque soir) et sa cote est au plus haut. Boston n’hésite pas et saute sur l’occasion, direction le Massachussetts pour Vavane qui y passera une demi-saison sans faire de vague. Tout ce petit bazar nous amène donc à la dernière Free Agency, durant laquelle Evan s’est engagé avec les Knicks pour quatre saisons. Si ses débuts au Madison Square Garden se sont bien passés ? Non, il se sont très, très, très bien passés. Pour sa première dans son nouveau jardin, le numéro 13 envoie une perf monumentale : 32 pions et la victoire contre les Celtics justement. La suite de la saison sera malheureusement compliquée collectivement, mais sur le plan personnel, Vavane fait le job. Le bonhomme a claqué son career high et continué de shooter à des pourcentages plus que corrects, mais l’année des Knicks se termine loin des Playoffs. Allez, ce sera probablement mieux dès la saison prochaine, en tout cas nous on y croit. Ou pas.

Désormais, l’heure est à l’Équipe de France et Evan Fournier va devoir assumer le statut de capitaine qui lui a été confié pour que nos Bleus fassent bonne figure. Présent dans le groupe depuis 2013, Vavane est un leader sur le parquet et même en dehors. Le scoreur attitré des tricolores c’est lui, et le numéro 10 est une pièce centrale des schémas offensif français. Fournier a su s’imposer comme un incontournable et va devoir sortir le grand jeu pour aller le plus loin possible. Quand on voit ce que le garçon a été capable de faire par le passé – notamment aux JO – l’inquiétude n’est pas le premier sentiment qui nous vient à l’esprit.

Après une saison compliquée avec les Knicks, voilà encore un joueur pour qui cet Euro va faire l’effet d’une grande bouffée d’air frais. On le sait, Evan Fournier est un compétiteur et il ne fait aucun doute que le garçon va tout faire pour tirer nos Bleus le plus haut possible.