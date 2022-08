Doit-on parler d’un déferlement de la NBA sur l’Euro ou de la simple suite logique à la conquête de l’Amérique menée par le basket européen depuis des décennies maintenant ? Les deux affirmations nous paraissent correctes et compatibles, alors mieux vaut ne pas se prendre la tête. Car quoiqu’il en soit, le bilan est là : 38 joueurs évoluant actuellement dans la Grande Ligue fouleront les parquets du championnat d’Europe dans quelques jours. On a franchement de quoi être fiers de notre Vieux Continent.

Allemagne : Dennis Schröder, Daniel Theis (incertain) et Franz Wagner. Ah, Dirk était pas dispo ?

Dennis Schröder, Daniel Theis (incertain) et Franz Wagner. Ah, Dirk était pas dispo ? Bosnie-Herzégovine : Luka Garza et Jusuf Nurkic, le triple B pour « Bonne Barbaque Bosnienne ».

Luka Garza et Jusuf Nurkic, le triple B pour « Bonne Barbaque Bosnienne ». Croatie : Bojan Bogdanovic, Karlo Matkovic (choix 52 de la Draft 2022), Dario Saric et Ivica Zubac, que des têtes de vainqueurs.

Bojan Bogdanovic, Karlo Matkovic (choix 52 de la Draft 2022), Dario Saric et Ivica Zubac, que des têtes de vainqueurs. Espagne : Usman Garuba, Juancho Hernangomez et Willy Hernangomez, meilleure fratrie de l’Euro.

Usman Garuba, Juancho Hernangomez et Willy Hernangomez, meilleure fratrie de l’Euro. Finlande : Lauri Markannen, nan la solitude du gars nous fait de la peine, le pauvre.

Lauri Markannen, nan la solitude du gars nous fait de la peine, le pauvre. France : Evan Fournier, Rudy Gobert, Timothe Luwawu-Cabarrot et Théo Maledon, LES MEILLEURS !!!

Evan Fournier, Rudy Gobert, Timothe Luwawu-Cabarrot et Théo Maledon, LES MEILLEURS !!! Géorgie : Goga Bitadze et Sandro Mamukelashvili, mi-basketteurs mi-lutteurs.

Goga Bitadze et Sandro Mamukelashvili, mi-basketteurs mi-lutteurs. Grèce : Giannis Antetokounmpo, Thanasis Antetokounmpo et Tyler Dorsey, les Daims débarquent en Europe.

Giannis Antetokounmpo, Thanasis Antetokounmpo et Tyler Dorsey, les Daims débarquent en Europe. Israël : Deni Avdija, qui passera donc de Bradley Beal à Guy Pnini.

Deni Avdija, qui passera donc de Bradley Beal à Guy Pnini. Italie : Simone Fontecchio (premier contrat signé avec le Jazz cet été) et Danilo Gallinari, on sent le vice d’ici.

Simone Fontecchio (premier contrat signé avec le Jazz cet été) et Danilo Gallinari, on sent le vice d’ici. Lituanie : Domantas Sabonis et Jonas Valanciunas, bon courage aux intérieurs d’en face.

Domantas Sabonis et Jonas Valanciunas, bon courage aux intérieurs d’en face. Monténégro : Marko Simonovic, ça va faire léger pour espérer quoi que ce soit.

Marko Simonovic, ça va faire léger pour espérer quoi que ce soit. République-Tchèque : Vit Krejci, un oisillon tombé du nid et livré à lui-même pour cet Euro.

Vit Krejci, un oisillon tombé du nid et livré à lui-même pour cet Euro. Serbie : Nikola Jokic, c’est qui lui ?

Nikola Jokic, c’est qui lui ? Slovénie : Vlatko Cancar, Luka Doncic et Goran Dragic, faire surtout attention au premier des trois…

Vlatko Cancar, Luka Doncic et Goran Dragic, faire surtout attention au premier des trois… Turquie : Cedi Osman, Alperen Sengun et Furkan Korkmaz, les jeunes ne vont pas venir enfiler des perles.

Cedi Osman, Alperen Sengun et Furkan Korkmaz, les jeunes ne vont pas venir enfiler des perles. Ukraine : Alex Len et Svi Mikhailiuk, y’a un nom qui sonne plus Ukrainien que l’autre quand même.

N’empêche… que de chemin parcouru depuis 75 ans quand même. Si vous connaissez quelqu’un qui doute de l’internationalisation de la grande Ligue, on vous conseille donc de lui montrer cet article. Deux bonhommes qui se partagent les quatre derniers titres de MVP, un Slovène qui pourrait rafler le trophée dès l’année prochaine, une belle brochette de All-Stars, des jeunes prometteurs… on se demande même comment l’Europe pourrait être mieux représentée aux États-Unis. Et encore, il y a malgré tout pas mal de monde qui manque à l’appel ! Pêle-mêle : Frank Ntilikina, Killian Hayes, Moritz Wagner, Maxi Kleber, Paolo Banchero, Omer Yurtseven, Nikola Jovic, Aleksej Pokusevski, Bogdan Bogdanovic, Boban Marjanovic, Tomas Satoranski, Nikola Vucevic, Jeremy Sochan, Ricky Rubio, Serge Ibaka. Blessures, autres priorités, désintérêt, pas sollicités… les raisons de ces absences sont multiples, mais cela prouve surtout qu’il reste de la marge ! Vous savez quoi ? Si l’on prend carrément en compte tous les joueurs ayant déjà joué au moins un match en NBA, on peut même porter le nombre de NBAers présents pour cet EuroBasket à 62. Oui oui, allez, on se refait un petit florilège des garçons partis loin des États-Unis pour poursuivre leur carrière, mais bien présents pour représenter leur nation en septembre :

Bosnie-Herzégovine : Dzanan Musa

Croatie : Mario Hezonja

Espagne : Lorenzo Brown et Rudy Fernandez

France : Élie Okobo, Vincent Poirier et Guerschon Yabusele

Grande-Bretagne : Jordan Williams

Grèce : Kostas Antetokounmpo, Nick Calathes, Georgios Papagiannis et Kostas Papanikolaou

Israël : Gal Mekel

Italie : Luigi Datome, Niccolò Mannion et Nicolo Melli

Lituanie : Mindaugas Kuzminskas

République-Tchèque : Jan Vesely

Serbie : Nemanja Bjelica, Marko Guduric et Nemanja Nedovic

Slovénie : Zoran Dragic et Mike Tobey

Turquie : Shane Larkin

Forcément, il y a pas mal de noms qui doivent vous parler dans cette liste. Nos Frenchies bien évidemment, mais aussi le deuxième Dragic ou le troisième Antetokounmbro. Au passage, on glisse une mention spéciale au mec qui s’appelle « Papagiannis », fallait le faire quand même. Super Mario Hezonja est bien là, tout comme cette enflure de Rudy Fernandez, l’ancêtre Luigi Datome ou les Nicopies : Niccolò Mannion et Nicolo Melli. Une hétérogénéité de profils qui nous rappelle que, qui que vous soyez et où que vous soyez nés, le constat reste donc le même : vous aussi vous pouvez y arriver. Avant de conclure, on notera juste que la France est la seule nation à présenter quatre NBAers actuels pour cette compétition. Oui, on fait exprès de ne pas compter la Croatie car Matkovic n’a pas encore posé un pied sur les parquets de la grande Ligue (et ne le fera peut-être jamais s’il retourne jouer en Europe). Comment ça on est trop chauvins ?

De près ou de loin, 62 joueurs participant à cet EuroBasket sont donc liés à la grande Ligue. Une concentration de talents qui promet une compétition intense, relevée et spectaculaire. D’ailleurs, on ne voudrait pas faire les malins mais ça fait un mec de plus que les 61 présents aux Jeux olympiques de Tokyo. L’Europe domine le monde, la France est la plus grande nation de basket de l’histoire, Evan Fournier est le véritable « divin chauve » : CQFD.

Source texte : FIBA / Eurohoops