M*rde. Elle est quand même dure à avaler cette défaite. Et puis en plus, elle est vraiment discutable. Voilà ce que la plupart d’entre nous se sont probablement dit après la défaite rageante de l’Équipe de France face à la Slovénie (88-82). Malmenés par un Luka Doncic en état de grâce, auteur de 47 points, les Bleus pourront toujours se consoler car Luka Magic a été mis sur un gros poster. Merci qui ? Merci Rudy Gobert.

Alors oui, vous vous dites probablement que l’action de la soirée est signée Magic Luka et son shoot venu d’ailleurs en fin de second quart-temps, mais ça ne compte pas vraiment parce que le type vient juste d’une autre planète. Non, pour nous (et parce qu’on a bien le seum), le highlight de ce match est l’œuvre de Rudy Gobert, et en plus sur la tronche de cet insolent qu’est Luka Doncic. Petite remise en contexte, nous sommes dans le dernier quart et la France est menée de six points (80-74). Assez en forme aujourd’hui (10 points, 10 passes, 3 interceptions), Thomas Heurtel hérite du ballon et sert Rudy qui coupe vers le panier. Notre bon vieux pivot attrape la balle, fixe Doncic droit dans les yeux (non) et claque un poster XXL en plein sur la face du sale gosse génie slovène. On dit souvent qu’une image vaut mieux que mille mots, alors admirez seulement le boulot.

Au cours d’un quatrième quart-temps disputé dans une atmosphère électrique, ce dunk monstrueux vient un peu décharger toute la frustration accumulée au fil du match. Frustration sur ces tirs qui ne rentrent pas, ces pertes de balles évitables et l’incapacité flagrante à contenir Luka Doncic. Frustration également, pour ces décisions arbitrales très contestables parfois et sur lesquelles on ne reviendra pas, du moins pas pour le moment. Au-delà de tout ça, cette action vient surtout récompenser la jolie prestation offensive de Gobzilla. Sérieux et appliqué en attaque, Rudy a sorti son meilleur match de la compétition au moment où on en avait le plus besoin. Même si tout cela n’a malheureusement pas suffi, la Gobe en a profité pour inscrire son record de points dans la compétition (19 pions à 9/10 au tir, 8 rebonds). Alors certes, cette défaite face à la Slovénie fait mal mais elle va vite devoir être oubliée puisqu’un gros match contre la Turquie en huitième de finale attend les Bleus dès ce samedi.

Rudy Gobert a écrabouillé Luka Doncic, et Luka a pour sa part écrasé l’Équipe de France tout entière. Comme quoi, la petite bête peut parfois manger la grosse. Bon, au final, ce dunk est un peu anecdotique et ne change rien à l’issue du match, mais vous en parler était quand même un bon moyen d’évacuer.