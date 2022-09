Opposé au champion d’Europe en titre slovène pour son dernier match dans le groupe de la mort, l’Équipe de France voulait jouer un mauvais tour à la bande à Luka Doncic et ainsi terminer au minimum à la deuxième place de sa poule. Mais au final, c’est plutôt Luka Magic qui a joué un très mauvais tour aux Bleus, qui sont tombés les armes à la main face à l’explosion offensive du phénomène de Ljubljana.

Depuis le début de l’Euro, l’EDF a soufflé le chaud et le froid. Et le choc de ce mercredi contre la Slovénie représentait un excellent test pour voir où se situent vraiment les Bleus au moment d’entamer les matchs à élimination directe. Test passé avec succès… malgré la défaite. Oui, les Bleus sont tombés en ce début de soirée à Cologne. Oui, les hommes de Vincent Collet vont devoir se contenter de la troisième place du Groupe B synonyme de confrontation face à la Turquie en huitième de finale. Mais surtout, ils ont regardé le champion d’Europe droit dans les yeux pendant 40 minutes, un champion d’Europe qui a eu besoin d’un arbitrage pro-Slovénie Luka Doncic tout simplement historique (47 points) pour aller arracher la win 88-82. Et les signaux, pour la suite, sont encourageants.

D’abord, on a aimé ce début de match en mode très sérieux, où les Bleus ont pris l’avantage 14-3 derrière une attaque appliquée et une défense locked-in. Quand on connaît les galères habituelles de l’EDF dans les premières minutes, c’est un signe hyper positif. Terry Tarpey qui met bien la pression sur Luka, Evan Fournier qui préchauffe en attaque, zéro panier encaissé en cinq minutes, bref typiquement le genre d’entame qu’on kiffe. Deuxième point qu’on tient à souligner : les perfs des role players qui ont été jetés au feu ce soir. Derrière les anciens que sont Vavane (15 points), Rudy Gobert (19 points, 8 rebonds, 1 poster sur Luka, 9/10 au tir) ou encore Thomas Heurtel (10 points, 10 passes, 3 steals), on a vu un Amath M’Baye profiter de l’absence de Guerschon Yabusele (cuisse) pour montrer qu’on peut toujours compter sur lui. Pratiquement pas utilisé par Collet lors des derniers matchs et titularisé face à la Slovénie, Amath a répondu présent lors de ses 34 minutes passer sur le parquet (13 points, 4 rebonds, 5 passes, 3/7 de loin). Idem pour Elie Okobo, dans le dur sur ce début d’Euro mais auteur de son meilleur match dans la compétition (11 points en 22 minutes) malgré quelques trous d’air qui ont fini par coûter cher dans le money time. Forcément de bon augure pour la suite. Vincent Collet l’a dit lui-même dans les vestiaires après la Lituanie, « on aura besoin de tout le monde pour être champion », le coach tricolore a sans doute plus de certitudes aujourd’hui qu’il y a encore quelques jours.

Malgré tout, les turnovers ont encore plombé les Français, un classique de chez classiques. 18 pertes de balle, ça fait mal surtout quand vous avez une équipe comme la Slovénie qui vous sanctionne cash en transition. De quoi rager parce que dans l’ensemble, les Bleus étaient là, dans le combat et dans l’intensité. Le match était houleux, ça a chauffé pas mal à plusieurs reprises et ça ressemblait déjà à une confrontation à élimination directe, pourtant l’EDF n’a jamais baissé les yeux comme elle a pu le faire en tout début d’Euro contre l’Allemagne. Avec moins de déchets dans la gestion du ballon et surtout une dernière minute mieux gérée, la France aurait pu aller la chercher cette victoire. Le score affichait 82-82 avec possession bleu-blanc-rouge à 90 secondes de la fin mais un terrible enchaînement a fait plonger l’EDF : turnover d’Okobo, lay-up de Dragic, airball d’Heurtel, shoot mi-distance de Vlatko Cancar, tir primé raté d’Okobo puis nouvelle perte de balle signée Evan Fournier, vert de rage contre l’arbitrage sur le coup. 88-82 au final, c’est forcément dur à avaler mais dans le même temps c’est pas tous les jours que Luka Doncic plantera 47 pions en 39 minutes pour maintenir une Slovénie privée de Mike Tobey en vie. Tout simplement injouable ce mercredi, Luka Magic était sur une autre planète et quand c’est comme ça, y’a pas grand-chose à faire à part s’incliner. Vincent Poirier, plusieurs fois victimisé par Doncic sur des switchs qui ont débouché sur plusieurs banderilles à 3-points, a certes assommé (involontairement) le maestro slovène juste avant la pause, mais rien ne pouvait arrêter le bonhomme dans cette ultime échéance du groupe de la mort.

Après la défaite cruelle des derniers JO, la Slovénie de Luka Doncic a pris une petite revanche sur les Bleus. Mais l’Équipe de France peut avancer conquérante lors du prochain tour. Elle n’est pas passée loin de taper le champion d’Europe malgré un Luka injouable, et on sent qu’elle monte en puissance après les hauts et les bas du début de tournoi. Une montée en puissance qu’il faudra désormais confirmer contre la Turquie en huitième, sous peine de rentrer à la maison bien plus tôt que prévu.