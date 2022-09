Il était sans doute là le premier choc de cette journée. Juste avant un alléchant et non moins excitant France – Slovénie, l’Espagne s’apprêtait a défier la Turquie pour sécuriser son statut de leader de la poule A. Au passage, ce match marquait également la fin des phases de groupes pour Turcs et Espagnols. Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette affiche a finalement tenu toutes ses promesses, tant la rencontre aura été disputée de bout en bout. Longtemps gênée par une équipe turque accrocheuse, la Roja s’en sort sur le fil (72-69) et valide définitivement sa première place dans le groupe A.

Bien déterminée à faire chuter l’Espagne de son piédestal, la Turquie se présentait plus déter que jamais dans l’Arena de Tbilisi. Pas forcément à leur avantage depuis le début du tournoi, les potos de Furkan Korkmaz quasitrônaient pourtant à la deuxième place de la poule A. Alors pas de temps à perdre, dès l’entame du match les intentions sont claires : matraquer la Roja et s’emparer du premier spot. D’ailleurs cela se traduit bien sur le terrain puisque les Turcs font jeu égal avec l’Espagne, au point même de s’adjuger le premier quart-temps (18-17). Alperen Sengun est en forme, Cedi Osman aussi et la maison tourne bien. En face, c’est un peu plus compliqué et les Gambas ne rentrent pas un shoot de loin (19% à 3-pts sur le match). Toutefois, les Espagnols ont de l’expérience et de la ressource, en tout cas suffisamment pour recoller au score et passer devant avant la pause.

À la mi-temps, la Roja est en tête de quatre petits points (38-34). Bon, rien n’est joué, mais on se dit quand même que le momentum a changé. Eh bien en fait, pas tant que ça puisque la Turquie est toujours aussi appliquée et l’Espagne ne parvient pas à décoller. Furkan Korkmaz permet même à son équipe de repasser devant pendant un court instant. Les deux teams se rendent coups pour coups et le quatrième quart-temps est juste bouillant. À cinq minutes de la fin du match, Alp Sengun a la fausse bonne idée de prendre sa cinquième faute et ne jouera pas le money time. Tiens, le money time justement, parlons-en. La Turquie et Shane Larkin peuvent s’en mordre les doigts, car le garçon est passé carrément à côté de sa fin de match. En plus de s’être fait piquer un ballon bêtement par ce filou d’Alberto Diaz sur une remise en jeu à 20 secondes de la fin, le meneur a ensuite manqué un lancer franc ô combien important à 13 secondes du terme. Bilan des courses, la Roja s’en sort de justesse (72-69) grâce à un gros step up défensif en toute fin de partie, et conforte son statut de leader.

Bien aidés par un Willy Hernangomez impeccable (15 points, 7 rebonds à 6/9 au tir), les Espagnols finissent donc au sommet de leur groupe. En face et malgré les bons matchs de Cedi Osman (20 points et 5 rebonds), Alperen Sengun (14 points, 12 rebonds, 3 interceptions) et Furkan Korkmaz (16 points), la Turquie aura fini par plier mais conserve toutefois la deuxième place. Désormais, les deux équipes en ont fini avec la phase de poules, et la suite de leur compétition commence peu à peu se dessiner. Pour l’Espagne, c’est même déjà sûr, la Roja devra se coltiner la Lituanie en huitièmes de finale. Finalement, nos voisins ibères auraient peut-être mieux de fait de céder leur siège de leader. Côté Turc maintenant, la bande à Cedi Osman devra elle aussi passer par la case huitièmes bien relous, matez juste leurs adversaire potentiels au tour suivant : ce sera l’Allemagne, la Slovénie ou… nos Bleus. Eh oui, si l’Équipe de France termine à la troisième place de son groupe, les hommes de Vincent Collet pourraient très bien se farcir la Turquie. Pour le moment, tout ça n’est que supposition alors attendons le résultat des matchs du groupe des Bleus, cela permettra quand même d’y voir un peu plus clair.

La Lituanie pour l’Espagne et un autre gros morceau pour la Turquie, de quoi nous offrir encore quelques affiches sympas. En finissant en tête de son groupe, la Roja a quand même hérité d’un cadeau empoisonné, alors il va falloir être sérieux et appliqués pour espérer aller plus loin dans la compétition.