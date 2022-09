Ça y est ! On connait le premier affrontement des huitièmes de finale de cet EuroBasket 2022… et ça va envoyer du très très sale. La Lituanie se frottera donc à l’Espagne à Berlin, samedi (on connaitra l’horaire ce soir), et ceci est donc la première affiche officielle avant d’en connaitre trois autres d’ici à ce soir (dont celle de la France). Les choses sérieuses commencent, miam-miam.

En voilà une belle entrée en la matière ! Voilà sûrement et d’ores et déjà la plus grosse affiche des huitièmes de finale de l’Euro, programmés samedi et dimanche du côté de Berlin. Les frères Hernangomez et la Roja feront face aux tours de la Lituanie Domantas Sabonis et Jonas Valanciunas, un affrontement qu’on attendait pas forcément aussi tôt, mais tant mieux car on note dans le même temps que les Français évitent donc leurs meilleurs ennemis dès la sortie de poule et c’est plutôt une bonne nouvelle. L’EuroBasket est une bête de compétition, pour aller au bout il faut taper tout le monde et la Roja et les Litu devront donc s’y mettre très tôt, c’est la vie, c’est les Magic System qui l’ont dit. Des Espagnols à l’ancienne qui viennent de terminer premiers du groupe A en battant la Turquie cet après-midi, des Lituaniens qui, en battant la Bosnie, se qualifient pour leur part de justesse en topant la quatrième place du groupe, et pour la suite potentielle… attention ça peut paraitre incompréhensible mais le gagnant de ce choc affronterait par exemple le gagnant d’un potentiel Croatie – Finlande ou d’un bail du genre, selon les résultats de demain évidemment.

Présence O-BLI-GA-TOIRE samedi pour ce Lituanie – Espagne, le genre de match que personne n’aurait été surpris de retrouver une semaine plus tard dans cet Euro. En attendant de connaitre le futur adversaire de la France, on peut en tout cas déclarer ouvert le meilleur moment du mois de septembre, et accessoirement foncer acheter du maquillage vert, jaune et rouge. Hihi.