Lituanie et Bosnie avaient rendez-vous à Cologne pour savoir qui allait obtenir le dernier billet pour les huitièmes de finale dans le Groupe B. Après une performance sérieuse et maitrisée, les coéquipiers de Domantas Sabonis se qualifient pour la phase suivante du tournoi.

Pas besoin de sortir la calculette ou de se prendre la tête pour cette confrontation entre Lituanie et Bosnie. Le principe est simple : le vainqueur rejoindra la France, l’Allemagne et la Slovénie au tour suivant, le perdant pourra rentrer à la maison. Si on part sur une petite finale, donc du 50-50, la pression n’est pas vraiment la même sur les épaules des deux équipes. Considérée comme un simple outsider dans le groupe, la Bosnie nourrirait sans doute quelques regrets vu le scénario mais personne ne les attendait dans les quatre premiers du groupe de la mort. Pour la Lituanie par contre, place forte du basket européen, une élimination dès la phase de poule serait vécue comme un énorme camouflet au pays. Jonas Valanciunas et ses copains n’ont donc pas le choix, il faut gagner à tout prix. Ce match couperet sent fort le soufre et ça se ressent dès le début de match. Les deux équipes jouent sur un bon rythme, les paniers s’enchaînent, ça se regarde clairement les yeux dans les yeux. Le sniper Grigonis (4/5 de loin dès le premier quart !) porte la Lituanie, Musa et Nurkic lui répondent, on a le droit à un vrai match. Un peu trop dépendants de son duo majeur, la Bosnie commence alors à toussoter offensivement. Les Lituaniens ont beaucoup plus d’options pour scorer et Domantas Sabonis commencent même à sortir de sa boîte pour chaperonner le tout. L’écart se creuse, la Lituanie tient le bon bout à la pause. (56-42)

Bis repetita au retour des vestiaires avec la Lituanie qui continue de mettre la pression grâce à ses lieutenants (Jokubaitis, Brazdeikis, Butkevicius), on arrive au gap du +20. La Bosnie ne veut pas quitter l’Euro sur un blowout et passe un petit 12-1 pour relancer (un peu) la rencontre. Nouvelle petite clim de Butkevicius qui enchaîne les lancers plus la bombe du parking pour offrir de nouveau un matelas confortable aux siens. Le money time n’est pas trop stressant pour les Baltes, qui ne descendent jamais sous les 11 points d’avance. Petit bonus bien sympatoche, cette action qui est peut-être la plus dingue depuis le début du tournoi.

Toute l’action est magique. Le contre sur Sabonis, le regard du contreur, Domantas qui se marre, le poster dans la gueule, la célébration… 😭😭😭 Guettez Sabonis sur le ralenti c’est exceptionnel pic.twitter.com/5BRNXIVsiG — TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 7, 2022

Sans forcer (87-70), la Lituanie a validé sa place pour la phase finale de l’EuroBasket 2022 en s’imposant contre la Bosnie. Victorieuse de la Turquie en début d’après-midi, c’est l’Espagne qui retrouvera Domantas Sabonis et ses copains en huitième de finale.