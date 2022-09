Ce mercredi, jour de choc entre la France et la Slovénie, le groupe de la mort va officiellement rendre son verdict puisqu’on va assister à la dernière journée de la Poule B à partir de 14h30. Quels sont les enjeux ? Qui est en danger ? Qui décrochera son ticket pour les huitièmes et qui fera ses valises ? On fait le point !

Les matchs du jour

14h30 : Lituanie – Bosnie-Herzégovine

Lituanie – Bosnie-Herzégovine 17h15 : France – Slovénie

France – Slovénie 20h30 : Hongrie – Allemagne

Le classement

Pour info, c’est la Slovénie qui devrait être première après sa victoire contre l’Allemagne hier et les bilans entre Allemagne, Slovénie et France. Merci la FIBA pour cette feinte.

Ce qu’il peut se passer

Avant de voir ce qu’il peut se passer, regardons ce qu’il s’est déjà passé. Après quatre journées, on sait que l’Allemagne, la Slovénie et la France sont qualifiées et que la Hongrie peut déjà faire ses valises pour rentrer à la maison. Ainsi, ce qu’il reste à jouer, c’est la quatrième et dernière place qualificative pour les huitièmes de finale et l’ordre du haut du tableau. On saura très vite qui prendra ce quatrième spot puisque le match décisif entre la Lituanie et la Bosnie aura lieu dès 14h30, le vainqueur décrochant son ticket pour le prochain tour. Ensuite, une victoire (très probable) de l’Allemagne contre la Hongrie fermerait la porte du top spot pour l’Équipe de France, peu importe son résultat face à la Slovénie. Une victoire des Bleus serait par contre synonyme de deuxième place pour la bande à Vincent Collet et donc de match-up contre le troisième du Groupe A en huitième, tandis qu’une défaite laisserait l’EDF en troisième position avec la Slovénie finalement en tête devant l’Allemagne. Pour info, sachez que la France ne peut pas chuter à la quatrième place (car elle a battu la Bosnie hier), peu importe les résultats de la dernière journée.

Rappel des règles concernant le tie-breaker :

différence faite sur les confrontations directes

si égalité à trois équipes, bilan sur le mini-championnat entre elles

La grosse question : la Lituanie va-t-elle choke dans le match de la peur ?

Avant le début des hostilités, on pensait que le quatuor Slovénie – France – Allemagne – Lituanie allait sortir vivant du groupe de la mort, mais la Bosnie a décidé de jouer les trouble-fêtes en allant chercher une énorme victoire contre la Slovénie (après son succès initial contre la Hongrie). Pendant ce temps-là, la Lituanie a foiré son money time contre les Slovènes, les Français et les Allemands, perdant ainsi trois fois sur les trois premiers matchs. La victoire de la France face aux Bosniens hier a permis à la bande à Domantas Sabonis de rester en vie, elle qui a ensuite fait le boulot en explosant la Hongrie. Cela nous donne donc une petite finale entre la Bosnie et la Lituanie pour obtenir le dernier ticket vers les huitièmes, rencontre qui ressemble quand même pas mal à un match de la peur pour les Lituaniens. On l’a vu hier, l’équipe de Jusuf Nurkic peut être relou à jouer et ce sera loin d’être une formalité pour les hommes de Kazys Maksvytis.

Voilà, vous savez tout pour cette dernière journée du Groupe B. Maintenant, il n’y a plus que deux-trois choses à faire : quitter le taf à midi si vous pouvez, manger un bout, se poser tranquillement sur son canapé et se faire une journée 100% balle orange comme on les aime.