Auteur d’une prestation sensationnelle contre l’Allemagne hier, Luka Doncic a parfaitement répondu à la perf monstrueuse de Giannis Antetokounmpo face à l’Ukraine, tandis que Nikola Jokic a lui aussi réalisé quelques dingueries hier soir contre Israël. Ces trois-là sont clairement les plus grandes stars de la compétition et le prodige slovène avoue qu’il garde un œil sur les deux MVP.

41 pions et 9 rebonds en 27 minutes pour le Greek Freak. 36 points, 10 rebonds et 4 passes pour Luka Magic. 29-11-5 pour le Joker en 30 minutes. Sans aucun doute, les superstars de l’EuroBasket 2022 sont de sortie. Malgré l’enchaînement des compétitions internationales (Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, Euro en 2022, Coupe du Monde en 2023, JO de Paris en 2024) et le rythme effréné de la saison NBA, les grands noms du basket européen ont choisi de répondre présent sur ce mois de septembre, nous apportant un magnifique plateau en guise d’apéro avant le début de la prochaine campagne outre-Atlantique. Cet EuroBasket 2022, c’est l’occasion pour Doncic, Giannis et Jokic de s’envoyer des messages à travers leurs performances de folie et de se répondre à chaque fois que l’un d’entre eux repousse les limites. Ils représentent tous le visage de leur sélection, ils ont tous la ferme intention d’emmener leur nation le plus loin possible, ils ont tous de grandes responsabilités. Un mélange parfait qui explique les dingueries qu’on voit sur ce premier tour de l’Euro, et quelque chose nous dit que ce n’est que le début.

« Quelles équipes je regarde quand je ne joue pas ? Je regarde beaucoup car on a pas mal de temps libre, mais je regarde surtout la Serbie et la Grèce. Pourquoi ? Vous savez pourquoi. » – Luka Doncic à BasketNews (via ClutchPoints)

La greatness inspire la greatness. Giannis vient de planter 41 points ? Ok, attends de voir ce que je vais faire à l’Allemagne. Voilà sans doute ce qui est passé par la tête de Luka Doncic hier, même si évidemment la priorité est ailleurs pour le maestro slovène qui pense avant tout à guider son équipe au sommet du groupe de la mort. Que ce soit pour Doncic, Giannis ou Jokic, le but n’est clairement pas de se lancer dans un duel à distance pour obtenir le titre officieux de meilleur joueur de ce début d’Euro. Le but est de monter en puissance avec sa sélection pour tenter d’aller chercher le titre ultime, le seul qui compte vraiment. Mais si vous pensez que ces gars-là – monstres de talent et de compétition – ne gardent pas un œil sur les perfs individuelles des deux autres, et bah vous les connaissez mal. Luka Doncic l’a avoué, Giannis et le Joker en font sans aucun doute de même. On tient quand même à souligner que Luka n’a pas cité la France, pourtant composée de Rudy Gobert et Evan Fournier. On ne prend pas ça comme un manque de respect, mais on a quand même envie que les Bleus lui rappellent qu’ils sont bien là. Tiens ça tombe bien, on joue la Slovénie aujourd’hui.

Luka, Giannis, Jokic, trois noms qui illuminent l’EuroBasket 2022 et qui vont continuer à nous offrir des moments de pure folie tout au long de la compétition. Et vu leur niveau actuel, leurs chemins pourraient bien se croiser au fur et à mesure qu’on avance dans ce tournoi qui est parti sur d’excellentes bases. C’est à ce moment-là qu’on verra qui est le véritable roi d’Europe.

Source texte : BasketNews (via ClutchPoints)