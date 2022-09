Après une journée d’ouverture appétissante malgré la défaite des Bleus en Allemagne, le premier tour de l’EuroBasket 2022 a continué ce vendredi, apportant son lot d’émotions, ses perfs XXL et ses… blowouts. Pour ceux qui seraient passés à côté, le recap vient tout juste de sortir du four.

Les résultats du jour

Israël – Finlande : 89-87, le recap JUSTE ICI

– Finlande : 89-87, le recap JUSTE ICI Ukraine – Grande-Bretagne : 90-61

– Grande-Bretagne : 90-61 Croatie – Grèce : 85-89, le recap du match JUSTE ICI, la perf de Giannis Antetokounmpo JUSTE LA

: 85-89, le recap du match JUSTE ICI, la perf de Giannis Antetokounmpo JUSTE LA Pologne – République Tchèque : 99-84

– République Tchèque : 99-84 Italie – Estonie : 83-62

– Estonie : 83-62 Serbie – Pays-Bas : 100-76

Il y avait à nouveau six matchs au programme ce vendredi et la journée a été parfaitement lancée avec le duel certifié NBA entre Deni Avdija et Lauri Markkanen, duel qui a finalement basculé en faveur du premier malgré un Lauri en 33 points – 12 rebonds. Dans le même groupe, la Pologne portée par le duo Mateusz Ponitka – A.J. Slaughter (49 pions à eux deux) a pris le dessus sur la République Tchèque de Tomas Satoransky, initialement incertain pour le match et qui a fini avec le même total que s’il n’avait pas joué du tout (0). Toujours dans la Poule D, la Serbie de Nikola Jokic (19 points, 6 rebonds, 4 passes en 21 minutes) a fait le taf tranquillos contre les Pays-Bas d’un Worthy De Jong pourtant pas venu pour faire de la figuration (28 points à 11/14 au tir, 6/8 du parking).

👑 Basketball is easy when you have a pair of MVPs: Micic 15pts, 12ast, and Jokic 19pts in three quarters, Serbia 1-0! #EuroBasket — #EuroBasket 2022 (@EuroBasket) September 2, 2022

En début de soirée, le Croatie – Grèce représentait évidemment l’affiche avec un grand A de cette deuxième journée, et Giannis en a profité pour transmettre un message à toute l’Europe : « poussez-vous, j’arrive ». Et dès demain soir, le Freak voudra continuer son chantier contre une équipe d’Italie qui est bien entrée dans son tournoi face à la faible Estonie, la Squadra pouvant compter sur son tandem Simone Fontecchio – Nicolo Melli (19 et 17 points). Une victoire qui a permis de redonner un peu le sourire à nos amis Italiens, qui ont appris comme nous que Danilo Gallinari souffrait finalement d’une rupture d’un ligament du genou. Dur dur. En leader provisoire du Groupe C, on retrouve néanmoins l’Ukraine, qui a profité de son « affrontement » contre la Grande-Bretagne pour soigner son goal-average.

Les classements

Le programme de demain

13h30 : Monténégro – Belgique

14h : Finlande – Pologne

14h15 : Grande-Bretagne – Croatie

14h30 : Allemagne – Bosnie

16h15 : Bulgarie – Turquie

17h : Estonie – Ukraine

17h30 : République Tchèque – Serbie

17h45 : Lituanie – France

19h : Géorgie- Espagne

20h30 : Hongrie – Slovénie

21h : Italie – Grèce

21h : Pays-Bas – Israël

La deuxième journée de l’Euro est désormais derrière nous, mais un énorme programme nous attend demain. 12 matchs au total, dont un Italie – Grèce qui promet à Milan et surtout la deuxième rencontre des Bleus face à la Lituanie. Typiquement le genre de samedi qu’on kiffe !