Pour le premier match de cette deuxième journée de l’EuroBasket 2022, Israël et la Finlande se faisaient face à Prague pour un match, mine de rien, déjà bien essentiel au vu de la composition du Groupe D (Serbie, Pays-Bas, République Tchèque et Pologne les accompagnent). Résultat des courses un énorme match terminé après prolongations, et un duel de NBAers qui a forcément attiré notre attention.

Les stats de ce GROS match d’ouverture du Groupe D c’est juste ici

Ce match entre deux outsiders du Groupe D était l’occasion de voir à l’oeuvre, entre autres, deux jeunes joueurs NBA amenés à dominer sur la scène continentale. Lauri Markkanen on connait, lui qui laboure depuis quelques années déjà le circuit FIBA, lui qui est désormais bien installé dans la Grande Ligue et lui qui a d’ailleurs indirectement fait la une hier soir en étant envoyé chez le Jazz dans le transfert de Donovan Mitchell. Deni Avdija ? Lui on connait moins, du moins le grand public connait moins, du haut de son expérience relative avec les Wizards (deux saisons moyennes, quelques blessures, une progression linéaire et un statut de gros défenseur surtout) et de stats forcément moins ronflantes, stats qui représentent toujours l’élément principal d’une jauge de popularité qu’on le veuille ou non.

Cet après-midi en tout cas, les deux zozos s’en sont donné à coeur joie, et au leadership très assumé du grand blond bouclé pour les Finlandais s’est superposé celui du jeune ailier pour Israël. Un match plein, un début de rencontre poncé par Lauri et les siens mais un deuxième quart lors duquel tout va mieux et lors duquel Deni répond à Lauri. Échange de bienséances, buckets qui tombent de partout et plus le match se passe plus les deux assoient leur statut de go-to-guy, jusqu’à un money time qui s’avérera intense et clutch au possible pour nos deux NBAers, pour l’un plus que pour l’autre d’ailleurs.



Après cette action Lauri Markkanen répondra dans la foulée, le match partira dans une overtime lors de laquelle Deni fera craquer un gros and one notamment, et au final après une dernière balle perdue ligne de fond par les blonds c‘est bien Israël qui étonne en ce Day 2, avec une victoire ô combien importante face à une nation référence sur la scène internationale, qualifiée on le rappelle – déjà – pour la prochaine Coupe du Monde. Les stats des deux loustics dans le viseur ? 33 points et 12 rebonds pour le neo-Jazz avec une domination physique et au tir qui force le respect, un putback de zinzin au buzzer du premier quart ,j’en passe et des meilleurs. Deni Avdija ? 23 pions, 15 rebonds et 3 passes, et déjà ce rôle de patron à 21 ans seulement, qui laisse entrevoir de belles années à venir pour sa sélection, avec également le renfort à venir d’un Yam Madar très peu utilisé aujourd’hui.

Score final 89-87, un Deni idéalement lancé avec ses potos et un Lauri qui va devoir se démultiplier – encore plus – pour qualifier les Finlandais pour les huitièmes. Qui a dit que chaque match de cet Euro n’était pas une merveilleuse manière de consommer du basket ? Personne, surtout pas nous.