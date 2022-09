Le voilà, ce premier quart de finale de l’EuroBasket 2022 ! Après s’être offerts la Lituanie dans un match de malade il y a trois jours en huitième de finale, les Espagnols s’attaquent à la Finlande et leur héros national Lauri Markannen. Nos voisins hispaniques sont cette fois ultra-favoris, mais dans cet EuroBasket on a compris qu’il ne fallait SURTOUT PAS se fier à toute logique de classement. Encore moins avec le blondinet finlandais.

Si on nous avait dit il y a quelques semaines que l’Espagne disputerait le match pour entrer dans le dernier carré, on aurait répondu « Hmm pourquoi pas ». Mais si on nous avait dit que ce serait face à la Finlande, là on aurait grincé des dents. Une fois n’est pas coutume (ce n’est pas la première fois, mais 1967 ça remonte), les Finlandais ont donc réalisé l’exploit de se qualifier en quarts de finale de l’EuroBasket. Perchée sur les hautes épaules de son intérieur Lauri Markannen, la sélection de Lassi Tuovi vit un rêve éveillé et espère ne pas bondir du lit et se prendre l’alarme stridente du lundi matin face aux Espagnols. La métaphore est un peu capillotractée, certes, mais les Finlandais n’en diraient pas moins de leur incroyable parcours. Dotée d’une confiance infaillible en leurs qualités, les Lapons n’ont peur de personne, et avec Lauri Markannen en tête de meute, épaulé par le shooteur fou Sasu Salin et tout un équipage de Vikings aux cheveux d’or, tout semble possible.

On aurait pu dire que’près avoir renversé l’un des favoris en huitième de finale, les Espagnols allaient pouvoir souffler un coup en affrontant le gagnant du Croatie-Finlande. On aurait pu croire que leur route vers une demi-finale allait être « plus facile ». On aurait pu. Mais les tendances imprévisibles de cet EuroBasket et le niveau de jeu affiché par Markannen sont tels qu’on pense que l’Espagne pourrait très bien tomber dans un piège finlandais. Un scénario de fou, complètement inouï quand on pense au pedigree des deux équipes, mais un scénario toutefois probable bien que fortement coté. En tout cas, Rudy Fernandez et ses jeunes loups ne devront surtout pas sous-estimer leurs adversaires s’ils veulent à nouveau intégrer le dernier carré d’un EuroBasket et ainsi fermer les bouches de nombreux détracteurs qui ne les voyaient pas aller loin sans la paire Gasol et les tauliers qui ont fait de la Roja l’équipe légendaire qu’on connaît. On souhaite un excellent courage au jeune Usman Garuba qui va devoir tenter de ralentir l’intérieur finlandais en pleine puissance, et à toute la jeune garde hispanique, car la Finlande n’a absolument rien à perdre.

LES ROSTERS

Espagne : Lorenzo Brown, Jaime Pradilla, Jaime Fernandez, Xabi Lopez-Arostegui, Willy Hernangomez, Juancho Hernangomez, Rudy Fernandez, Usman Garuba, Joel Parra, Sebastian Saiz, Alberto Diaz, Dario Brizuela

Finlande : Lauri Markannen, Sasu Salin, Mikael Jantunen, Edon Maxhuni, Shawn Huff, Miro Little, Henri Kantonen, Elias Valtonen, Alexander Madsen, Petteri Koponen, Ilari Seppal, Topias Palmi

LE PARCOURS DES DEUX ÉQUIPES

Finlande – Israël : 87-89

: 87-89 Finlande – Pologne : 89-59

– Pologne : 89-59 Finlande – Serbie : 70-100

: 70-100 Finlande – République Tchèque : 98-88

– République Tchèque : 98-88 Finlande – Pays-Bas : 88-67

– Pays-Bas : 88-67 Finlande – Croatie : 94-86

Espagne – Bulgarie : 114-87

– Bulgarie : 114-87 Espagne – Géorgie : 90-64

– Géorgie : 90-64 Espagne – Belgique : 73-83

: 73-83 Espagne – Montenegro : 82-65

– Montenegro : 82-65 Espagne – Turquie : 72-69

– Turquie : 72-69 Espagne – Lituanie : 102-94

On disait d’eux qu’ils n’y arriveraient pas, que sans leurs cadres ils ne pourraient pas aller loin. Les voici encore, ces satanés mais magnifiques espagnols, au porte du dernier carré. Une dernière porte à franchir qui s’appelle la Finlande et qui ne laissera le chemin facile à personne, pas même à cette enflure de Rudy Fernandez. Rendez-vous à 17h15 à Berlin pour le début des quarts de finale !