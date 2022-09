Quoi de mieux pour préparer un quart de finale… que de se replonger de l’intérieur dans les insides du huitième ? La réponse est dans la question. A la veille d’un France – Italie qui sent la poudre, les caméras de Canal et de la FFBB nous offrent un nouvel épisode de leur série All Access, largement tourné autour du huitième de finale face à la Turquie. Spoiler, les frissons sont encore là.

Dans la même collection :

L’arrivée à Berlin, autre délire, Evan Fournier qui continue de plumer tous ses petits camarades en pariant sur tout et n’importe quoi, mais tout de suite le besoin de se mettre dans sa bulle pour préparer le huitième de finale face à la Turquie. Puis ce match, ce match monumental dans son scénario, un peu moins dans le total des ballons perdus, problème majeur de l’Équipe de France depuis le début de la compétition et pointé très largement par Vincent Collet à la fin du match. Un big-up directement adressé à Timothe Luwawu-Cabarrot, auteur d’un match solide des deux côtés du terrain, et la pression d’une fin de match incroyable ressentie à travers l’écran du PC, même 48h après les faits. Une fois de plus les images montées par Tommy Hombert nous prennent à la gorge, les commentaires ça et là de George Eddy rajoutent le sel, et l’objectif est désormais très clair : l’Italie, demain, à 17h15, pour une place en demi.

Cette équipe de France n’est peut-être pas la plus talentueuse et la plus favorite de son histoire, mais jusque-là les tripes sont sorties au bon moment et la chance nous sourit. Vite, vite, le prochain épisode, et avec le sourire si possible.